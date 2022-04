Da Tor Bella Monaca in Europa per pettinare le ragazze più belle del continente

“Sono in treno per Napoli, ho organizzato tutto in poche ore”. Quando raggiungiamo al telefono Francesca Landolfi, parrucchiera di Tor Bella Monaca, il suo entusiasmo traspare da ogni parola. È stata selezionata per far parte team di make-up artist e hair stylist che lavorerà nei prossimi giorni presso il capoluogo campano per la finalissima di Miss Europe Continental 2022. Un evento importante che per Francesca non è, di certo, un punto di arrivo ma un nuovo trampolino di lancio.

Abbiamo conosciuto Landolfi nel 2018. Ai nostri taccuini, in quella occasione, aveva raccontato il ‘sogno americano’ di una giovane donna della chiacchierata periferia romana – poche altre bistrattate come Tor Bella Monaca – partita alla volta di Londra per trovare lavoro. Ogni anno, chiusa la valigia, saliva su un volo diretto in Inghilterra e finita la stagione estiva rientrava a Roma, nel suo quartiere. “Mi mancava tutto di Tor Bella Monaca” aveva confessato a Roma Today e allora ha deciso di rimboccarsi le maniche e di avviare la sua attività di parrucchiera. Un inizio non proprio facile per Francesca e il suo team che però non ha mai rinunciato alla realizzazione professionale. E così – aguzzato l’ingegno con iniziative di promozione – ha messo su un salone nel centro commerciale del quartiere. Poi il lockdown, quando l’abbiamo ritrovata ai fornelli pronta a preparare pranzi per i vicini di casa anziani – e infine l’approdo in tv come giudice della trasmissione ‘Master Beauty Style’.

“Mi hanno contattata gli organizzatori dell’evento, in particolare Valter Mariani, inviandomi un messaggio su Instagram – ha spiegato la parrucchiera di Tor Bella Monaca – Ma non avevo letto, mi sono accorta della richiesta solo dopo una settimana quando la partecipazione era ormai stata chiusa. Ho risposto scusandomi e augurandomi un nuovo invito per il prossimo anno”. E invece, la presenza di Landolfi era importante: “Hanno voluto che partecipassi ugualmente come make-up artist e poi come hair stylist – ha spiegato – Ed eccomi qui. Ho organizzato tutto fuori tempo massimo, in poche ore, felice e determinata verso nuovi traguardi”.