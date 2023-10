Salvi i fondi del Pnrr per Tor Bella Monaca ma i progetti sono già in ritardo

Mesi fa il ministro Raffaele Fitto aveva “gelato” gli abitanti di Tor Bella Monaca e di altre periferie romane, annunciando lo stralcio di circa 16 miliardi di euro di fondi dedicati a progetti del Pnrr. Tra questi, c’era anche il Pui nel VI municipio. 121 milioni di euro, di cui 80 solo per via dell’Archeologia e nuove piste ciclabili, pensati per rigenerare un quartiere che vive nel degrado, sociale e materiale, da ormai troppo tempo. Martedì 10 ottobre, però, la svolta. Il sindaco Gualtieri ha parlato col ministro Fitto che ha sbloccato, a determinate condizioni, quei fondi.

Lavori entro giugno 2026

Fitto è stato molto chiaro con i sindaci delle 14 città metropolitane italiane: chi è sicuro di poter completare i Piani urbani integrati potrà mantenere il finanziamento. Un impegno non da poco, quindi, visti i soldi stanziati per Tor Bella Monaca. Ovviamente la proposta è stata accettata e non si poteva fare altrimenti. Del resto, dopo lo stralcio di questi fondi, associazioni, comitati e la stessa amministrazione municipale avevano criticato pesantemente la scelta del governo. Da parte sua, il minisindaco Nicola Franco, anche per ragioni di scuderia, aveva sempre detto di essere tranquillo.

Fitto, infatti, aveva assicurato che quei progetti si sarebbero realizzati comunque mettendo soldi da altre voci. Alla fine, invece, sono rimasti proprio i fondi del Pnrr. Un bel sospiro di sollievo ma ora questi soldi vanno spesi e i lavori completati entro giugno 2026 altrimenti le amministrazioni locali dovranno pagare di tasca propria. Vedendo, però, i cronoprogrammi degli interventi si capisce benissimo come Roma sia già pesantemente in ritardo.

Riqualificazione e efficientamento R5

L’intervento più atteso tra quelli previsti è certamente quello che riguarda il comparto R5 di via dell’Archeologia, la strada lungo la quale si è verificato l’attentato ai danni del prete anti spaccio, Don Antonio Coluccia. Gli edifici, parte dei quali saranno oggetto di ulteriori interventi grazie ai progetti Pinqua, verranno rimessi a nuovo, ampliati i parcheggi, ripensate le facciate e i sistemi di riscaldamento. Un progetto bellissimo, dal valore complessivo di 57 milioni di euro, ma già in ritardo. Secondo le tabelle di marcia, a marzo 2023, quindi più di sei mesi fa, ci sarebbe dovuta essere l’aggiudicazione dell’appalto mentre a giugno dello stesso anno la consegna dei lavori. Stesse tempistiche sono previste per i progetti di riqualificazione e di realizzazione delle piste ciclabili da 22 milioni di euro. Roma era addirittura talmente fiduciosa che aveva fissato la fine dei lavori per marzo 2026, in anticipo di 3 mesi rispetto alle scadenze.

Invece, da quanto risulta a RomaToday, siamo ben lontani da questi obiettivi visto che si stanno ancora facendo i censimenti degli abitanti dell’R5. Un’operazione non semplice visto che il 20% di questi non è stato neanche rintracciato e che, ad oggi, solo un 20% è in regola mentre il restante 60% sta sanando la sua posizione.

Lavorare sulla cantierizzazione

Il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, è stato informato della decisione del ministro Fitto direttamente dal sindaco Gualtieri: “È un’ottima notizia, frutto di un grande lavoro di squadra – ha detto in una nota - dobbiamo lavorare ora sulla cantierizzazione dei lavori quanto prima e sul censimento per ottenere quella riqualificazione urbana e sociale di cui il quartiere ha estrema necessità” ha poi aggiunto, evidenziando quindi le difficoltà già emerse nelle scorse settimane.