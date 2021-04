Tor Bella Monaca, fogne otturate nelle case del Comune. Gli inquilini: “Non si vede nessuno da trent’anni”

“Sono anni che chiediamo interventi ma dal Comune non otteniamo nessuna risposta, siamo stanchi di pagare dalle nostre tasche lavori che non ci spettano”. A parlare sono gli inquilini delle palazzine popolari di via Amico Aspertini, al civico 103 che da settimane fanno I conti con le fogne otturate. “La manutenzione delle case popolari è uno dei temi più urgenti e necessari della capitale” ha commentato Emanuele Licopodio, Lega Municipio VI che insieme al capogruppo in Campidoglio, Maurizio Politi, ha protocollato una richiesta di intervento urgente.

I disagi legati all’assenza di manutenzione, nelle palazzine del Comune di Roma di via Amico Aspertini, vanno avanti da tempo. “In 38 anni nessuno è mai venuto a fare manutenzione, gli unici interventi hanno riguardato la potatura degli alberi” ha aggiunto un’inquilina. E sul malfunzionamento dell’impianto fognario ha specificato: “La gente è stanca, non vuole più pagare per inadempienze degli altri, ma gli interventi sono necessari perché I cattivi odori si sentono fino al quarto piano del palazzo”.

Oltre le fogne, anche la struttura dell’immobile subisce I disagi della mancata manutenzione, come le crepe ai balconi e I tominni aperti: “Se qualcuno ci cade dentro, poi, come facciamo?” ha concluso l’inquilino. Infine la Lega: “Il decentramento amministrativo è fondamentale per ridare dignità e speranza a tutti coloro che vivono nella legalità”.