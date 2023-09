Assessora a Tor Bella Monaca nominata vicesindaca a Pomezia. Flavia Cerquoni annuncia l'addio al VI municipio

La giunta di Nicola Franco perde un pezzo. Flavia Cerquoni, assessore alle politiche scolastiche in quota Lega, è stata nominata vicesindaco e assessore della pubblica istruzione dei servizi sociali e della famiglia da Veronica Felici, proclamata Sindaco lo scorso 18 maggio.

Flavia Cerquoni nominata vicesindaco di Pomezia

La nomina di Cerquoni è stata ufficializzata sul sito del Comune di Pomezia proprio oggi, martedì 26 settembre, insieme a quella del sociologo Antonio Laspina (attività produttive). Raggiunta da RomaToday, Cerquoni ha ringraziato il partito: "Sono onorata di aver ricevuto questo incarico - le sue parole - ringrazio la Lega e il capogruppo in consiglio comunale Salvitti per aver sostenuto il mio nome".

Fino a metà ottobre doppio incarico

Quello dell'ancora assessora alla scuola del municipio delle Torri non è uno strappo: "Erano tutti informati - conferma a RomaToday - il centrodestra sapeva che c'era questa possibilità e con il presidente Franco c'è stima reciproca, abbiamo sempre lavorato bene con lui come con tutti gli altri componenti della giunta. Adesso vedremo chi mi sostituirà, ma il passaggio di consegne sarà graduale". Giovedì 28 settembre Cerquoni e Laspina saranno presentati in consiglio a Pomezia, ma non ci saranno le contestuali dimissioni dal VI municipio: "La popolazione studentesca tocca le 17.000 unità - ricorda la leghista - e ci sono 130 plessi scolastici, decine di progetti in ballo, non posso andarmene dalla sera alla mattina. Per quindici o venti giorni ancora sarò assessore qui, poi la mia destinazione sarà Pomezia. Il nostro obiettivo, al netto delle nomine, è garantire il servizio ai cittadini migliorandoli per il territorio".

Il Pd: "Intervenga il Prefetto"

Non l'ha presa bene il capogruppo del Pd in VI, Fabrizio Compagnone: "Non c'è giorno che passi senza sorprese qui nel VI - dichiara - in senso negativo, ovviamente. Sappiamo solo dai social che Cerquoni andrà a fare l'assessora a Pomezia, ancora una volta i cittadini del territorio sono preoccupati e infastidi da queste modalità. Auspichiamo che si metta fine quanto prima a questa pantomima che sta diventando stucchevole e fuorviante. Intervenga il Prefetto per capire la legittimità del doppio incarico. Per noi rimane un assurdo".