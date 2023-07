Fiorello lascia via Asiago e arriva la provocazione: "Realizzate VivaRai2 a Tor Bella Monaca"

Una provocazione, neanche troppo velata, per mettere in risalto i problemi che, da sempre ormai, affliggono il territorio. Dopo aver proposto di realizzare lo stadio della Roma sul territorio del VI municipio, il minisindaco Nicola Franco ha deciso di lanciare un “guanto di sfida” alla Rai e di proporre Tor Bella Monaca come sede della prossima edizione di “ViaRai2”, il programma di successo condotto da Fiorello e che si trasferirà da via Asiago.

Fiorello trasloca da via Asiago

Dopo una lunga polemica e dei botta e risposta tra i dirigenti Rai ed i residenti di via Asiago, dove si è svolta l’ultima stagione di “Viva Rai2”, è stato lo stesso Fiorello a chiudere, definitivamente, la querelle. Gli abitanti della zona, infatti, si sono lamentati dei rumori che i tanti ospiti, gli spettacoli ma anche i tecnici che lavoravano al programma, producevano ogni mattina, a partire dalle prime ore dell’alba. Una situazione che stava degenerando tanto che si vociferava di possibili indennizzi che la Rai avrebbe voluto corrispondere ai residenti stessi. Questi ultimi, però, sembra non ne volessero più sapere del programma. Alla fine, è toccato a Fiorello intervenire per dire, sulla sua pagina Instagram, che il programma non verrà più realizzato su via Asiago e che si cercherà un’altra location.

Fiorello a Tor Bella Monaca

È arrivata, quindi, la provocazione del presidente del VI Municipio, Nicola Franco. In una nota stampa, il minisindaco ha invitato la Rai a spostare il format a Tor Bella Monaca dove i residenti, purtroppo, sono abituati agli schiamazzi a qualsiasi ora del giorno e della notte. “Il suo programma, irriverente e amato dal pubblico, potrebbe facilmente trovare spazio nel Municipio VI delle Torri. In particolare, siamo pronti ad offrire come spazi le strade di Tor Bella Monaca, dove Fiorello troverebbe sicuramente una calda accoglienza” ha scritto Franco.

Residenti abituati ai rumori

Del resto, ha spiegato, “Non ci preoccupano i rumori, anche perché siamo abituati al rumore dei fuochi d’artificio degli spacciatori all’arrivo della merce, alla musica a tutto volume neomelodica degli stessi, alla musica folkloristica e etnica delle varie comunità straniere nel territorio che tengono alto il volume. Sarebbe un’occasione anche di presidio culturale che solo un artista del calibro di Fiorello sarebbe in grado di garantire. Un appello a Fiorello, alla direzione Rai e di Viva Rai Due: portato lo spettacolo a Tor Bella Monaca”.