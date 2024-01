Tor Bella Monaca, la "Fiaccolata per la vita" per ricordare le vittime del crimine

Blitz che avvengono quasi con cadenza mensile, spesso preceduti da gravi fatti di cronaca. Dallo spaccio, agli omicidi fino ad arrivare a chi si prostituisce per una dose. Tor Bella Monaca è spesso al centro delle cronache per fatti più o meno gravi. Nel corso degli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Non tanto sul fronte della legalità visto che, ad oggi, parliamo ancora della piazza di spaccio più grande d’Europa. I continui arresti delle forze dell’ordine e l’attivismo di molte associazioni stanno pian paino risvegliando le coscienze nel quartiere. Quindi, per fare in modo che nessuno si addormenti, mercoledì 31 gennaio l’Opera di Don Giustino del prete antispaccio, Don Antonio Coluccia, ha organizzato una “Fiaccolata per la vita”.

La “Fiaccolata per la vita”

Parliamo di una marcia che percorrerà i luoghi del quartiere dove hanno perso la vita persone per vicende legate più o meno direttamente alla criminalità e alla droga. Alla marcia parteciperanno anche le associazioni del territorio, compresa Torpiùbella di Tiziana Ronzio, oltre che a rappresentanti politici del VI municipio di Roma. Presenti, ovviamente, anche i militari delle forze dell’ordine.

Il percorso

La fiaccolata partirà dalla “torre della legalità”, dal civico 50 di via Santa Rita da Cascia per raggiungere il civico 20. Lì, all’incrocio con via Scozza, una donna di 30 anni si era tolta la vita a gennaio del 2022. Si passerà anche per via Quaglia dove a settembre dello scorso era stato ucciso, a soli 38 anni, Daniele Di Giacomo. Passaggio obbligato anche su largo Mengaroni, altro luogo spesso teatro di blitz delle forze dell’ordine. La fiaccolata terminerà la processione di nuovo sotto su via Santa Rita da Cascia, quando Don Antonio Coluccia prenderà la parola per parlare ai presenti.