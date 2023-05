Festival del teatro a Tor Bella Monaca, insegnanti e studenti sul palco per degli spettacoli inclusivi

Insegnati e studenti sul palco per un progetto unico nel suo genere. Il 30 e 31 maggio, presso il Teatro Tor Bella Monaca, le classi quinte dell’Istituto comprensivo Giuseppe Impastato di via Gastinelli metteranno in scena alcuni spettacoli comici che tratteranno tematiche sensibili come la lotta al bullismo, alle discriminazioni e che, soprattutto, serviranno per creare nuove sinergie tra insegnanti ed alunni.

Festival del teatro

L’evento nasce dall’impegno delle insegnanti Chiara Calabrese e Francesca D’Emilio, entrambe diplomate in regia teatrale all’Accademia di arte drammatica, che hanno deciso di sfruttare le loro competenze per far vivere agli studenti questa nuova esperienza. “Siamo dell’idea – spiegano a RomaToday – che il teatro debba diventare una disciplina curriculare all’interno della scuola. Il lockdown, purtroppo, ci aveva impedito di portare avanti diversi progetti. Ora che la pandemia è terminata abbiamo presentato due progetti che, alla fine, si sono “fusi” per dare vita a questo festival teatrale”.

Gli spettacoli del 30 maggio

Sono tre gli spettacoli che verranno messi in scena a partire dalle 16:45 del 30 maggio. Si comincerà con “Roma, vedi che poi fa stasera”, con i ragazzi e le ragazze della 5A Il testo, scritto da Chiara Calabrese, parla della storia dell’antica Roma in un chiave comica. Poi, sarà la volta di “Un Natale emozionante”, spettacolo che parla di tutte le favole Disney. La 5E ripercorrerà tutti gli anni di scuola primaria attraverso le favole per lanciare un messaggio valido anche per gli adulti: anche quando si diventa più grandi non bisogna dimenticare la magia che accompagna le persone durante la loro crescita. La giornata del 30 maggio si chiuderà con lo spettacolo della 5B, ambientato proprio a scuola, dal titolo “Aggiungi un posto in più”.

Gli spettacoli del 31 maggio

Il 31 maggio le classi 5C, 5D e 5F porteranno sul palco alle 16:45 una storia scritta da Francesca D’Emilio “Bulli da sballo”. Si tratta di uno spettacolo, sempre in chiave comica, che comincia con uno scherzo organizzato nei confronti di alcuni bulli che verranno “trasportati” nell’antica Grecia. Alle 19, poi, il laboratorio teatrale “Teatro Impasta…to” metterà in scena “I provini sposi”, scritto a due mani da Calabrese e D’Emilio. È la storia di due registe che si incontrano e decidono, insieme ad Alessandro Manoni, di fare dei casting per i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Gli insegnanti, in sintesi, faranno dei “provini” agli alunni che interpreteranno personaggi improbabili che vorrebbero avere una parte.

Progetto innovativo

Lo spettacolo “I provini sposi” è, forse, quello maggiormente innovativo. Gli insegnati reciteranno insieme agli studenti della scuola media: 6 maestre e maestri e una ventina di studenti per un teatro integrato vero e proprio, visto che ci saranno anche attori con disabilità. “Il nostro intento era quello di valicare il classico rapporto insegnante alunno – spiegano Calabrese e D’Emilio – con il teatro riusciamo a raggiungere tanti obiettivi. È un aiuto, ad esempio, per lo studente che fa fatica a memorizzare, aumenti in lui il senso di autostima ed auto efficacia”.