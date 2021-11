La coppa degli Europei al Municipio VI, unica tappa romana

La coppa vinta dagli Azzurri agli Euro2020 sarà esposta per un intero pomeriggio al Sesto Municipio. La location scelta è la sala consiliare di viale Cambellotti: giovedì, a partire dalle ore 15.30 alle ore 19.00, il trofeo potrà essere ammirato nell’unica tappa romana del giro d’Italia.

“Ringraziamo per la sensibilità l’Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, per aver scelto il nostro Municipio come tappa romana della coppa, dando importanza e visibilità ai territori della periferia. Allo stesso tempo, ringrazio il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il gesto di grande attenzione rivoltoci, avvicinando così il Campidoglio e la Nazionale di Calcio al territorio delle Torri” hanno commentato Nicola Franco, presidente del Sesto Municipio e Flavia Cerquoni, assessora allo Sport del parlamentino di Tor Bella Monaca.

Per accedere alla sala consiliare ‘Giovanni Paolo II’ e ammirare il trofeo vinto dagli azzurri durante EURO2020 che ha portato l’Italia sul tetto dell’Europa è necessario seguire le norme di contenimento a contrasto della diffusione da Covid-19.