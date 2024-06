Vi municipio, l'Estate romana delle Torri si farà quasi in autunno

L’Estate romana delle Torri si farà quasi in autunno, se tutto va bene. Brutta notizia per i residenti del VI municipio. Era prevista, infatti, una kermesse di cinque giorni, al 18 al 23 giugno, nell’area del parcheggio di Grotte Celoni. Purtroppo, l’unica azienda che si è fatta avanti per organizzare l’evento non aveva i requisiti richiesti dall’avviso pubblico. L’appuntamento, quindi, è saltato: ora la rassegna estiva si farà dal 5 all’8 settembre.

Estate romana delle Torri

Da quanto si apprende, infatti, l’unico soggetto che, per 35 mila euro, si era reso disponibile ad organizzare l’evento non aveva uno dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, quello relativo all’anzianità. Gli uffici municipali, pur essendo arrivata una sola risposta, hanno preferito non assegnare la gara che prevede, tra le altre, la realizzazione di un vero e proprio villaggio estivo.

È stato quindi pubblicato un nuovo avviso pubblico. Il villaggio, questa volta, dovrà essere allestito dal 5 all’8 settembre, sempre a Grotte Celoni, e sono stati stanziati 25 mila euro, 10 mila in meso rispetto a quello precedente. Ovviamente occorrerà attendere il 13 luglio, termine ultimo per presentare le offerte, per capire se ci sarà, veramente, un’estate romana alle Torri.

Evento ridimensionato

La problematica è emersa durante l’ultima commissione trasparenza a viale Cambellotti. “Nel primo anno siamo partiti con grandi eventi e tanto entusiasmo. Tre anni dopo ci troviamo, di fatto, un’estate romana in sesto municipio che non c’è” dice ai microfoni di RomaToday Fabrizio Compagnone del Pd e membro della commissione.

Nel 2022, infatti, erano stati stanziati 80 mila euro e la kermesse era stata itinerante, toccando ben 14 quartieri nell'arco di due mesi. L’anno successivo gli stanziamenti erano diminuiti, così anche la rassegna si è ridimensionata ma si è comunque svolta da 24 giugno al 6 agosto. “Al VI municipio quest’anno i cittadini pagano le scelte di un’amministrazione che ha perso un’occasione. La verità è che sul nostro territorio non ci sarà una festa estiva. Per fortuna – aggiunge Compagnone – grazie al Comune di Roma che non dimentica questi territori, dopo l’Opera a Torre Maura e Ponte di Nona, il 25 e il 26 luglio è stata organizzata una due giorni di Concerti su via Peticciano, a Castelverde".

A RomaToday, spiega cosa è accaduto il presidente del VI, Nicola Franco: “Tre anni fa aveva fatto tutto il municipio, con ben due mesi di eventi. Quest’anno, visti i fondi a disposizione, abbiamo pensato di fare diversamente anche su stimolo delle associazioni – dice – abbiamo stanziato 20 mila per comitati e realtà di cittadini per far organizzare direttamente a loro eventi estivi”. Si tratta, nello specifico, di un avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle attività culturali e sportive nel territorio del sesto, da realizzare tra il 1° maggio e il 30 settembre 2024. Invece, sulla scelta di settembre della kermesse, Franco ha spiegato di aver scelto quel periodo “perché sono quasi tutti tornati dalle vacanze”.