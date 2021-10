Municipio VI, è Nicola Franco il nuovo presidente delle Torri: “Aspettavo questo momento da 28 anni”

È Nicola Franco il nuovo presidente del Municipio Roma VI delle Torri. A poche ore dall’inizio degli scrutini – con 92 sezioni scrutinate su 182, l’ormai ex capogruppo di FdI batte l’avversaria pentastellata Francesca Filipponi con un consenso di oltre il 60 per cento. “Ringrazio tutti gli elettori, soprattutto per non essersi lasciati strumentalizzare dalle polemiche degli ultimi giorni” ha detto ai nostri taccuini.

Nicola Franco è emozionato e commosso quando lo raggiungiamo al telefono: “Aspetto questo momento da 28 anni” ha detto a Roma Today. Già capogruppo uscente di Fratelli d’Italia, il neo eletto minisindaco è consigliere di lungo corso in viale Cambellotti. Nel 2016 è arrivato al ballottaggio contro il Movimento Cinque Stelle, come candidato presidente e ha perso: in quella occasione il sesto è stato l’unico municipio terreno di scontro di queste due forze politiche. La storia si è ripetuta cinque anni dopo: in queste elezioni amministrative, infatti, il sesto è stato l’unico municipio in cui i pentastellati sono andati a ballottaggio. Nicola Franco porta a casa non solo la vittoria alle Torri ma anche il vanto di essere l’unico presidente di centrodestra eletto a Roma.

“La nostra campagna elettorale è durata 5 anni e 3 mesi. Ringrazio i cittadini che non hanno assecondato le polemiche di questi giorni (qui la storia). Sono contento di aver conquistato molti voti di sinistra, nei seggi in cui Gualtieri ha superato Michetti, io ho superato Filipponi. Gesti che mi riempiono di responsabilità. Sono pronto”.