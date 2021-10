Elezioni Municipio VI: Nicola Franco va al ballottaggio, ma rimane un pareggio sul secondo sfidante

Se in 14 municipi il risultato elettorale racconta nettamente la posizione di due sfidanti al ballottaggio, in sesto la partita non è ancora chiusa. Chi sfiderà Nicola Franco, il candidato della coalizione di centrodestra, il prossimo 17 e 18 ottobre? In tarda mattinata, con una sezione ancora da scrutinare, c’è un testa a testa tra Fabrizio Compagnone (centrosinistra) e Francesca Filipponi (M5s).

Dopo cinque anni, il centrodestra torna al ballottaggio alle Torri. Nel 2016 la coalizione a supporto della candidatura di Nicola Franco ha perso al secondo turno contro il M5s: si è trattato dell’unico municipio andato a ballottaggio con questi due schieramenti politici. In linea con l’andamento della città, anche nel 2021, il Sesto è teatro di sfida. E se da un lato c’è Nicola Franco con 43,18% - 30.964 voti – dall’altro resta l’incognita: Filipponi è avanti su Compagnone di 9 voti (alle ore 10.30 ndr). I due hanno rispettivamente 21,95% con 15.740 voti e 21,94 con 15.731.

Notte insonne e scrutinio al cardiopalma per centrosinistra e movimento cinque stelle che hanno assistito a un continuo sorpasso di pochissimi voti tra i due candidati alla presidenza di viale Cambellotti. Manca ancora una sezione da scrutinare e sono 56 i voti contestati. Il centrosinistra chiederà il riconteggio delle schede. Una voce entusiasta quella di Nicola Franco quando ci risponde al telefono nella mattina di martedì: “E’ andata benissimo, abbiamo raddoppiato i voti”. Il candidato del centrodestra guarda al ballottaggio del 17 e del 18 ottobre: “Siamo in attesa di conoscere il nostro sfidante ma vinceremo al secondo turno, chiunque esso sia. La nostra è la sola politica vincente”.