Torri: tavoli tematici e giovani, la ricetta di Fabrizio Compagnone per vincere il municipio

“Dall’idea delle Agorà del Partito Democratico abbiamo dato vita a tavoli tematici che richiamano le commissioni consiliari in cui saremo poi impegnati a lavorare come nuovo e futuro governo del Municipio 6”. E’ questa la ricetta di Fabrizio Compagnone, candidato presidente del centrosinistra alle Torri per le prossime comunali.

Il dem dovrà sfidare alle urne il candidato del centrodestra che, seppur in assenza dell’ufficialità, dovrebbe essere Nicola Franco – attuale capogruppo di Fd’I. Dovrà battersi inoltre con Valter Mastrangeli, consigliere municipale e candidato con Azione e con l’incognita del Movimento Cinque Stelle che, nonostante le riunioni avviate da tempo, non ha ancora un candidato presidente.

E in attesa che la data delle elezioni venga ufficializzata, il centrosinistra continua gli incontri sul territorio, avviando discussioni e ascoltando proposte per redigere il programma definitivo. “Dall’ambiente ai trasporti, dall’urbanistica ai consorzi fino al sociale in perfetta sincronia con il progetto sostenuto da Roberto Gualtieri nostro candidato Sindaco – ha commentato Compagnone ai nostri taccuini - Apriremo alle associazioni e ai comitati territoriali costruendo un programma condiviso e partecipato”.



Tra gli ultimi appuntamenti svolti sul territorio, l’incontro con le associazioni del municipio a Valle Castiglione, sul versante prenestino a cui Compagnone intende dare risalto nei prossimi anni. “La “Buona Politica” è il nostro punto fermo iniziato con il ricompattamento del Partito Democratico e culminato con la bellissima giornata di partecipazione alle Primarie confermando così il mondo del Centro Sinistra quale unica forza alternativa all’attuale situazione di immobilismo politico-amministrativo nella città come in ogni singolo territorio del nostro Municipio 6” ha concluso Compagnone.