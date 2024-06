L'unica farmacia del quartiere sta per traslocare

Se ne parla da un anno e il trasferimento è ormai imminente. Così, la Federcontribuenti promette nuove azioni per scongiurare lo spostamento della farmacia Due Leoni di via Siculiana, nel VI municipio. Parliamo di un presidio sanitario importante per un quartiere già povero di servizi. Ad oggi, l’associazione ha raccolto 3.500 firme dei residenti contrari alla chiusura della farmacia. I nuovi locali che accoglieranno i farmacisti su via Casilina sono pronti e il trasferimento, anche se non c’è ancora una data precisa, è ormai imminente.

La farmacia si sposterà

Le ultime speranze di scongiurare lo spostamento della farmacia si erano spente già a gennaio 2024. L’assessore alle politiche sociali e sociali di Roma Capitale, Barbare Funari, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori, aveva spiegato che la "pianta organica delle farmacie di Roma Capitale”, risalente al 2012, e le recenti autorizzazioni dell'ex amministrazione 5 stelle, sancivano il trasferimento del presidio.

Chiude la farmacia

Nonostante gli appelli e la raccolta firme, Federcontribuenti ha fatto sapere in una nota che “la farmacia chiude e si trasferisce in via Casilina, perche' le amministrazioni locali, Campidoglio e Regione non hanno minimamente ascoltato la voce dei cittadini, parecchi anziani e molte famiglie con disabilita' che, con la chiusura di questa farmacia, sono costretti a percorsi molto piu' lunghi per raggiungere la prima farmacia disponibile.

''L'appello lanciato da migliaia di persone con oltre 3500 firme raccolte testimonia, così come le proteste della gente, restate civili nonostante la tragicità della vicenda, la determinazione affinché non sia spostata, a Roma, la farmacia di via Siculiana sulla via Casilina” si legge ancora. Questa situazione “conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che il Comune di Roma e la Regione Lazio , anche dopo una interrogazione e prese di posizioni politiche e l'appoggio di alcuni consiglieri di maggioranza del VI Municipio, stanno colpevolmente disattendendo le aspettative della popolazione''.

Secondo l’associazione, almeno tremila persone verranno private della ''loro'' farmacia. ''Se si consentirà, come sembra imminente, lo spostamento della farmacia Due Leoni si priverà una buona fetta di quel territorio di Tor Bella Monaca di un servizio che, spesso, surroga la mancanza di strutture ospedaliere”. Federcontribuenti denuncia non tanto la scelta, che attiene al privato, della delocalizzazione della farmacia, “quanto che, così facendo, non si sono tenute in considerazione le esigenze di moltissimi anziani che, privi di un mezzo proprio di locomozione, avrebbero difficoltà enormi a raggiungere la nuova sede, ma anche di donne, madri e lavoratrici, che sarebbero costrette ad assentarsi da casa per molto tempo, dovendo fare ricorso al servizio di trasporti pubblico, che certo non ha la mobilità della zona tra le sue priorità''. 'La cosa che più colpisce - dice il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella - è che le istituzioni sembrano non avere colto la drammaticità della situazione. Anzi hanno deciso di ignorarla, negando a migliaia di persone di accedere al diritto all'assistenza. Da cio' ci mobiliteremo perche' questo non accada''.