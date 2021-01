Due Leoni: il parco di via Pettineo è ancora chiuso, da tre anni

Giochi rotti, strutture fatiscenti, erba alta e lucchetti ai cancelli. Si presenta così, il parco di via Pettineo, in zona Due Leoni, al Municipio Roma VI delle Torri. L’area è stata chiusa dal Dipartimento ambiente a causa della pericolosità dei giochi. Nanni: “Ennesimo parco chiuso, promesse a cinque stelle disattese”. Dalla commissione ambiente di viale Cambellotti: “Abbiamo chiesto fondi per il 2021”.

I giochi non a norma e il continuo ripetersi di atti vandalici all’interno della struttura, hanno decretato la chiusura del parco di via Pettineo. Da allora, ormai tre anni fa, l’area non è mai più stata riaperta e nessun intervento è stato messo in atto per ripristinare lo stato originale della zona. “Ricordo perfettamente gli impegni presi nei vari incontri, durante le commissioni e le assemblee pubbliche – ha detto Dario Nanni, consigliere del sesto municipio, gruppo Misto – A distanza di tre anni, quelle promesse sono rimaste solo parole. Fa rabbia sapere che i bambini non possono utilizzare il parco e che ora, dopo la mancata manutenzione, gli arredi siano fuori uso”.

Il parco di via Pettineo, di competenza comunale, resta un luogo sottratto alla cittadinanza. “E’ di competenza dipartimentale – ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del sesto municipio – Abbiamo chiesto circa 70mila euro per la riqualificazione nel bilancio previsionale, chiedendo al Comune il nulla osta per intervenire, anche se non spetta al municipio”.