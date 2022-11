I "Due leoni" di Roma est sprofondano nel degrado

“Chiediamo che vengano realizzati interventi di tutela e riqualificazione al portale ‘I due leoni’ e la possibilità che questa denominazione venga attribuita anche all’attuale fermata della metro C Fontana Candida”. È questa la richiesta che il gruppo comunale di Azione presenterà in Campidoglio, promotore dell’iniziativa Dario Nanni, anche presidente della commissione speciale Giubileo 2025.

Seppure deteriorati e ormai coperti dalla vegetazione, le statue dei due leoni, collocate sul portale di accesso alla zona compresa tra via Siculiana e via Casilina, conservano ancora quell’aurea di fierezza e forza. Nonostante stiamo sprofondando nel degrado, infatti, i possenti felini sono da decenni il simbolo di un’intera area territoriale. A raccontare la storicità dell’opera che un tempo dava accesso al quartiere ‘I due leoni’ è uno scritto che – insieme ad altri – ha partecipato al premio Jean Coste, realizzato dagli studenti del I.C. ‘Donatello’. Tra le pagine della ricerca si evince il periodo di probabile realizzazione, ipotizzato negli anni Trenta del ‘900, e avvenuta per volontà della famiglia dei conti Vaselli, ricchi possidenti.

“I due leoni sono sempre stati un punto di riferimento in questa zona dopo il Grande raccordo anulare – ha commentato Valter Mastrangeli consigliere di Azione in viale Cambellotti – Attualmente sono molto deteriorati, anche il cemento si sta deteriorando”. “Non è possibile lasciare abbandonati simboli del territorio perché la memoria dei quartieri passa anche da questo. Con la mozione che porteremo in aula vogliamo trovare la soluzione migliore e capire se è possibile riqualificarli in loco o se è necessario un loro spostamento per effettuare la manutenzione” ha concluso Nanni.