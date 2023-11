Due Leoni, la Fanfara dei carabinieri "occupa" la piazza di spaccio

Immaginatevi la sorpresa dei pusher che, nel pomeriggio, magari nel pieno delle loro attività, si sono visti arrivare la Fanfara dei carabinieri insieme a tante altre persone del quartiere. siamo su via San Biagio Platani, nel quartiere Due Leoni a Tor bella Monaca, una delle tante piazze spaccio del VI municipio. Sabato 25 novembre, dalle 16, si è tenuto lì un nuovo appuntamento della “Carovana della legalità”, l’iniziativa promossa dal sesto insieme alle tante associazioni del territorio per bloccare, settimana dopo settimana, le attività di spaccio nelle zone più difficile del territorio.

Presenze importanti

Decine e decine di cittadini hanno preso parte all’appuntamento. Presente anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, accompagnato anche dall’eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco e dalla consigliera di Roma Capitale Mariacristina Masi. Con loro, ovviamente, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco e il prete anti spaccio Don Antonio Coluccia. Lungo la strada, si sono esibiti i militari della Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

Per far sentire ancora più forte la presenza dello Stato c’erano anche il gruppo carabinieri Frascati col comandante Col. Raucci, la compagnia carabinieri Frascati col comandante Cap. Viviano, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca col comandante Villanucci. Hanno voluto essere presenti anche Orazio Campo, commissario dell’Ater di Roma e i volontari della protezione civile.

Piazza di spaccio

Quella dei Due Leoni è una piazza di spiaccio ben nota a chi vive nel VI municipio. Tantissime, nel corso degli anni, sono state le operazioni delle forze dell’ordine per mettere fine a questo odioso fenomeno.

“Via San Biagio Platani. A molti potrà non dire nulla il nome di questa via – ha scritto, in un posto, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco - chi conosce questa zona sa benissimo cosa vuol dire vivere qui. Una delle 14 piazze di spaccio del municipio delle Torri, dove i clan criminali costringono la maggioranza degli abitanti onesti a vivere al buio e nell’ abbandono totale. Le istituzioni dello Stato, unite e compatte, hanno riportato la luce in questo luogo e assicurato i cittadini che non saranno lasciati più soli”.

Carovana della legalità

L’obiettivo è quello di riuscire, settimana dopo settimana, ad “occupare” ogni piazza di spaccio. Certo, è ovvio che appuntamenti di questo genere non sconfiggeranno il traffico di stupefacenti. Giornate come quella di sabato, però, servono soprattutto per far capire alla criminalità che non tutti sono disposti a subire in eterno. “Ringrazio tutti i cittadini di Valle Fiorita e del Municipio delle Torri che con la loro presenza hanno contribuito alla ripresa degli spazi concessi in passato alla criminalità – ha sottolineato Franco - la nostra azione prosegue, tanti cittadini confidano in noi e aspettano. Arriveremo in ogni piazza di questo municipio e non ci fermeremo fino a quando l‘ultimo millimetro di territorio non sarà libero dalla criminalità che vende morte”.