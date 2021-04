Dismalia, la band di periferia tra gothic rock e metal verso il suo primo disco

Valentina, Luca, Marco e Giovanni sono quattro artisti che dalla periferia di Roma cantano l'attrazione verso il genere umano e il suo contrario, il dolore in tutte le sue forme e i disagi. Il loro stile musicale va dal gothic rock al metal e insieme stanno per pubblicare il loro primo album 'Vile enigma' in lingua inglese: sono i Dismalia e provengono da Tor Bella Monaca, Torrenova e Quarto Miglio. Ai nostri taccuini, Valentina ne racconta la storia, il talento e l'influsso che Tor Bella Monaca ha da sempre nei loro testi.

Valentina Russo ha 38 anni e vive a Tor Bella Monaca da quando ne aveva sei: è lei l'autrice delle canzoni e, insieme agli altri elementi della band ne compone la musica. "Il quartiere ha fatto da sfondo a molte delle nostre canzoni" ha detto Valentina ricordando la storia di 'Daemian' una delle sue canzoni che si basa un fatto di cronaca realmente accaduto nel 2005. "Molti anni fa, a Tor Bella Monaca, un ragazzo fu trovato morto perché precipitato dall'ultimo piano di un palazzo - ha spiegato Valentina - Nella canzone è la madre a parlare, chiedendosi cosa sia effettivamente successo, raccontando la speranza che nutrivano nel costruirsi una vita migliore lontano dalla loro casa, domandandosi se su questa terra, infine, troverà mai le risposte alle sue domande ma soprattutto se mai ritroverà la pace".

Nella musica dei 'Dismalia' sono raccontate storie vere, uomini e donne che hanno fatto del male o che lo hanno subìto. "Vivere nella periferia significa avere a che fare con i problemi e con i disagi anche in prima persona - ha raccontato ancora Valentina - Io stessa mi sono sentita oppressa ma crescendo ho percepito che questo quartiere ha tante facce, tutte legate all'umanità".

I Dismalia stanno lavorando al loro primo album che sarà pubblicato agli inizi dell'estate, si chiamerà 'Vile Enigma', anche questo in lingua inglese come tutti gli altri lavori. Al centro dellopera ci saranno il disagio psicologico, malattie fisiche e mentali, ma anche consapevolezza e accettazione del dolore. "Il senso di Vile Enigma è perchè succede tutto questo, intorno a me e dentro di me?" ha concluso la cantautrice.