Tor Bella Monaca, se largo Mengaroni diventa una discarica di ingombranti

Pannelli di legno, materiali edili di risulta in sacchetti di plastica trasparenti. Lavatrici, mobili, frigoriferi e persino un water. In largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca, c’è di tutto: la postazione dei cassonetti – sul lato destro della piazza entrando da via Quaglia, è diventata una enorme discarica a cielo aperto. Eppure non è un’area così nascosta. Anzi.



Se lo sversamento dei rifiuti ingombranti – gabinetti compresi – è generalmente prerogativa di ‘zone franche’ nascoste ai più o non di passaggio abituale, a Tor Bella Monaca avviene al centro del quartiere, in piazza. La montagna di spazzatura da giorni occupa il marciapiedi di largo Mengaroni tra topi e odori nauseabondi: oltre gli ingombranti, lungo la via vengono scaricati anche i rifiuti abituali e i cassonetti sono colmi.



“L’unica soluzione in quest’area è l’installazione di telecamere di videosorveglianza – hanno commentato alcuni residenti – Solo in questo modo si potrebbe creare un deterrente e stanare gli zozzoni”. Altri hanno aggiunto: “E tutti devono essere puniti perché è inammissibile che si scarichi sotto le finestre dei palazzi”. E la situazione non migliora neppure nella strada che da largo Mengaroni porta a via di Tor Bella Monaca e costeggia il comprensorio delle case popolari R8: “Non c’è neppure l’illuminazione” hanno concluso gli abitanti del quartiere.