L'assessora di Tor Bella Monaca si dimette ufficialmente, Flavia Cerquoni "trasloca" a Pomezia

A fine settembre si era data tempo un mese prima dell’addio definitivo. L’obiettivo era chiudere delle pratiche in sospeso prima di trasferissi definitivamente a Pomezia. Adesso, anche se con un leggero ritardo rispetto alle previsioni, Flavia Cerquoni ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da assessora alla scuola e alla famiglia del VI Municipio delle Torri, dopo la nomina a vice sindaca di Pomezia in quota Lega.

“È stata un’esperienza molto bella - dichiara Cerquoni a RomaToday - ho lavorato sempre per il bene dei territori. Ho ringraziato tutti pubblicamente, in questi anni abbiamo ottenuto tanti risultati, cosa che ci è stata riconosciuta anche dalle opposizioni. Ringrazio soprattutto il presidente Nicola Franco per la fiducia e il mio gruppo”.

La scuola

La Cerquoni traccia una sorta di bilancio di fine mandato, concentrandosi soprattutto su quanto fatto per la scuola. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati inaugurati tre nuovi poli 0-6. Grazie a questo e ad altri interventi, sono stati messi a disposizione 188 posti totali per bambini e bambine che vogliono frequentare il nido o la scuola dell’infanzia.

“Al centro della nostra azione amministrativa c’è la scuola, sia con l’aumento dei servizi educativi, sia a livello strutturale – riprende Cerquoni - Ci siamo occupati della ristrutturazione delle palestre municipale e di tanti ulteriori interventi all’interno delle scuole. Abbiamo dato attenzione al tema degli Oepac, garantendo in tempi rapidi tutto il necessario sostegno che dovevamo dare alle famiglie”.

Trasporto scolastico e servizio mensa

Come tutti sanno, il territorio del VI municipio è molto vasto. Non solo. Nelle Torri c’è il più alto numero di alunni ed alunne che utilizzano il trasporto scolastico di tutta Roma. Secondo i dati diffusi da Acos, nel VI municipio ci sono 1.524 studenti normodotati che prendono i bus scolastici, 143 quelli disabili, per un totale di 1.667 utenti. “Gestiamo un trasporto scolastico di 70 linee grazie anche al fatto che, quando ci siamo insediati, abbiamo subito chiesto un potenziamento del servizio”.

Sulla refezione scolastica, Cerquoni rivendica come l’ufficio di programmazione e vigilanza alimentare effettui “fino a tre ispezioni a settimane nelle mense del territorio”. In generale, “Abbiamo improntato la nostra azione sull’alleanza educativa tra scuola, famiglie e istituzioni. Abbiamo fatto, per esempio, due edizioni della “scuola tricolore”, per stimolare il senso civico dei ragazzi e il rispetto per la Costituzione”. Numeri importanti per gli Oepac, “che seguono un totale di 1.045 ragazzi con 13.300 ore settimanali erogate”.

I ringraziamenti

Cerquoni, oltre alla sua compagine politica in municipio, ha voluto ringraziare “i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, le poses dei servizi educativi, gli uffici e tutto il personale con il quale ho collaborato per raggiungere grandi risultati”.

La polemica

Non appena nominata vice sindaca a Pomezia, dove andrà a ricoprire anche il ruolo di assessora della pubblica istruzione dei servizi sociali e della famiglia, Cerquoni aveva ricevuto attacchi dalle opposizioni. In particolare, il capogruppo del Pd, Fabrizio Compagnone, aveva richiesto l’intervento del prefetto per capire se fosse legittimo il doppio incarico dell’ormai ex assessora alla scuola. In precedenza, tra l’altro, la stessa Cerquoni era stata attaccata dal suo stesso gruppo ma, evidentemente, questo non le ha precluso di andare a ricoprire questo nuovo incarico nella città pometina.

“Ringrazio il gruppo Lega di Pomezia per la nomina, il sindaco e il capogruppo Salvitti. il mio nuovo incarico è in continuità con quanto fatto in municipio - conclude Cerquoni - mi auguro di poter dare un contributo fattivo alla nuova amministrazione”.