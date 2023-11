Decentramento amministrativo, il VI Municipio vuole i servizi della Casa comunale

Se si abita in centro i disagi sono certamente limitati. Però, se occorre partire, ad esempio, da via dell’Archeologia si rischia di perdere una giornata intera solo per ritirare un documento. Ecco perché il consiglio del VI Municipio delle Torri ha approvato all’unanimità una risoluzione con la quale si andrà a chiedere a Roma Capitale di decentrare i servizi svolti dalla Casa comunale di via Luigi Petroselli presso la sede municipale.

La Casa comunale

L’ufficio Casa comunale serve da deposito degli atti di natura amministrativa, giudiziaria e tributaria destinati ai cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte dei messi comunali, dei vigili urbani, degli ufficiali giudiziari, dei messi notificatori speciali dell’agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione. Serve anche alla protocollazione e consegna, su richiesta, degli atti depositati ai destinatari e per la conservazione e custodia degli atti stessi.

Tempi di percorrenza

Se un cittadino di via Dell’Archeologia, tanto per fare un esempio, deve recarsi presso la sede di via Petroselli 50, difficilmente deciderà di utilizzare l’automobile. Traffico permettendo, effettivamente, ci vuole poco più di mezzora ma è poi difficile, se non impossibile, lasciare l’auto. Tra l’altro, attualmente quella zona, vicino al cantiere di piazza Venezia, presenta una viabilità congestionata e profondamente modificata. Con i mezzi pubblici, invece, ci vuole almeno un’ora e un quarto per il solo viaggio d’andata, al netto di eventuali ritardi ed attese più lunghe del previsto.

Decentramento amministrativo

Nella risoluzione si legge come il decentramento amministrativo, ovvero il passaggio di competenze dal Comune di Roma Capitale ai Municipi, ad oggi non è “completamente attuato” dal Campidoglio. Per quanto riguarda il servizio di notificazione, deposito e pubblicità legale degli atti l’unica sede di via Luigi Petroselli costringe “i cittadini del VI municipio a perdere una giornata lavorativa solo per recarsi la mattina presso la Casa comunale a ritirare gli atti”. Da qui la richiesta, votata anche dalle opposizioni, di intercedere presso il sindaco e l’assessore capitolino competente in materia per fare in modo che “un servizio analogo” venga decentrato nella sede di via Duilio Ciambellotti.