Cura del verde, l'allarme del VI Municipio: "A disposizione meno della metà dei fondi necessari"

È stata stanziata meno della metà delle risorse necessarie per curare il verde. È l’allarme lanciato dal presidente del VI Municipio, Nicola Franco. Parliamo di uno dei territori più vasti di Roma e che, di recente, è stato colpito da incendi nelle zone di Tor Vergata, Ponte di Nona e Rocca Cencia.

Prevenzione incendi

A fine maggio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza anti incendio. Un documento che prevede, per i privati, l’obbligo di curare i terreni, boschi e pascoli, ripulendoli dalla vegetazione “erbacea ed arbustiva”. L’ordinanza è valida dal 15 giugno al 30 settembre.

Tagliati i fondi per la cura del verde

Il presidente del sesto, Nicola Franco, in una nota ha fatto sapere che l’amministrazione municipale “a fronte di un fabbisogno pari ad 1.300.000 euro per il verde urbano (aree verdi, parchi pubblici, aree ludiche, cespugli, alberature etc) volto a garantire almeno quattro cicli di sfalcio, ha avuto in bilancio dal Comune di Roma solo 582.000”. Mancano all’appello, quindi, 718.000 euro.

Una situazione analoga per la cura del verde scolastico dove “dove a fronte del fabbisogno richiesto di un milione per garantire cinque cicli di sfalcio, ne sono stati concessi la metà, 500.000”. Al sesto, quindi, mancherebbero in tutto 1.218.000 euro di fondi. Invece, per quanto riguarda il diserbo stradale, la competenza diretta ricade su Ama Spa che metterà in campo una propria programmazione. La promessa del sindaco Gualtieri è che entro luglio si effettuerà un passaggio in ogni municipio.

Impossibile garantire il decoro

Franco mette la mani avanti, dicendo che “con queste dinamiche risulta impossibile garantire quanto fatto lo scorso anno, dove con una anticipata programmazione e soprattutto con fondi sufficienti, abbiamo permesso al Municipio Roma 6 delle Torri di essere stato quello meno interessato da incendi. Confidiamo nell'amministrazione centrale affinché vengano assicurate le giuste risorse ad uno dei territori con la maggiore percentuale di Agro romano della città”.