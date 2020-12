Tor Bella Monaca, opere d’arte all’asta per sostenere le attività di Cubo Libro nel quartiere

Dipinti, libri, sculture e tanto altro. Sono queste le opere realizzate da alcuni artisti romani che ‘Cubo libro’, associazione culturale di Tor Bella Monaca, ha messo all’asta a partire da giovedì (per una settimana). Il ricavato delle donazioni servirà alle ‘ragazze del Cubo’ per continuare a portare avanti le attività che da tempo realizzano all’interno del quartiere.

‘Cubo all’asta’. È questo il titolo dell’iniziativa avviata nell’ambito di un progetto di promozione culturale e solidarietà, resa possibile grazie al sostegno di artisti romani che hanno realizzato opere d’arte. Sul sito dell’associazione è possibile visionare una vera e propria galleria di manufatti artistici, aggiudicarsi l’opera è molto semplice: la basa d’asta è di 20 euro ed è possibile rilanciare con un’offerta minima di 10 euro. I vincitori devolveranno la loro offerta tramite bonifico bancario direttamente al Cubo Libro senza alcun intermediario.

“L’’iniziativa, che mette al centro l’Arte e la Cultura come potenti strumenti di partecipazione sociale, vede riuniti circa 14 artisti romani da sempre vicini alla nostra realtà e che hanno ancora una volta mostrato la loro sensibilità – hanno spiegato le animatrici del progetto - Il ricavato dell’asta sarà devoluto per contribuire a sostenere tutte le attività che il Cubo Libro realizza nel quartiere e per il quartiere di Tor Bella Monaca e all’interno delle scuole”.