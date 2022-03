Torri: è Cristiano Bonelli il nuovo assessore della giunta Franco

È Cristiano Bonelli il nuovo assessore della giunta Franco al Sesto Municipio. Volto noto della politica romana, il nuovo delegato di viale Cambellotti, assume le deleghe a urbanistica, personale e edilizia residenziale pubblica. “È una sfida – ha commentato – E un modo per dimostrare che sì ci sono delle differenze tra i vari quartieri di questa città ma non sempre in peggio” ha commentato ai nostri taccuini a poche ore dalla nomina. “Un alto profilo professionale che completa la mia squadra” ha detto il minisindaco del Sesto Municipio, Nicola Franco.

Cristiano Bonelli è stato presidente del Municipio III (all’epoca IV) dal 2008 al 2013. Poi ha ricoperto il ruolo di consigliere municipale e nel 2016 ha tentato di conquistare il parlamentino di piazza Sempione alla guida della Lista Marchini ma senza successo. Proviene dalla Lega, è sindacalista Ugl e da tempo porta avanti battaglie per i diritti dei lavoratori in città. E al Sesto Municipio, la carenza di personale (mancano all’appello circa 80 unità) è sicuramente una tematica che dovrà affrontare.

“Per adesso, ho chiesto una fotografia della situazione attuale nei vari ambiti di competenza, l’ho chiesta a uffici e dipartimenti” ha spiegato l’assessore conscio che “Soprattutto per quanto riguarda la manutenzione delle case popolari è il Comune ad essere competente”. Ha concluso: “Il mio un impegno serio per dare risposte concrete ai cittadini”.