Impianto a biomasse a Roma est, il Municipio si schiera con i cittadini

Anche i consiglieri del VI Municipio si sono schierati contro il progetto dell’impianto a biomasse di via Prenestina, a Roma est. Al termine di un consiglio iniziato alle 9 del mattino di oggi, giovedì 13 giugno, e terminato alle 14:30, l’aula ha votato all’unanimità un documento unitario. L’obiettivo è quello di provare a fermare, nonostante l’iter sia ormai ben avviato, la realizzazione dell’opera che, una volta in funzione, andrà a trattare 75 mila tonnellate l’anno di rifiuti con digestione anaerobica.

L’impianto di biomasse di via Prenestina

Il progetto risale al 2019. Ad aprile 2021 sembrava che l’impianto, che dovrebbe sorgere su un’area di 41.300 metri quadri su via Prenestina 1280, non si potesse più realizzare. La conferenza dei servizi, infatti, aveva dato parere negativo all’opera. L’Agricola Salone, il privato che ha proposto il progetto, non si è arresa e ha presentato un ricorso al Tar dal Lazio che, in sintesi, gli dava ragione: l’impianto si può costruire tenendo conto di alcuni paletti. Così sono ripartite tutte le procedure fino al rilascio da parte degli uffici della Regione Lazio, a fine maggio 2024, dell’autorizzazione integrata ambientale alla società Agricola Salone e Iben Green. Allo stato attuale, per far partire il cantiere, manca solo l’emissione del successivo provvedimento P.A.U.R. (provvedimento autorizzatorio unico regionale) di competenza dell’Area VIA regionale.

Il VI Municipio contrario all’opera

L’aula municipale ha lavorato, nel corso della mattinata, ad un atto congiunto che ha riunito una risoluzione già approvata in commissione ambiente, un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle ed una proposta, emersa durante il dibattito, della Lega. Alla fine il consiglio ha impegnato il presidente del Sesto e la Giunta a formare un tavolo tecnico per “valutare tutte le eventuali azioni necessarie” per fermare il progetto e a formalizzare “presso gli organi competenti l’eventuale richiesta di sospensiva in autotutela” della determinazione che ha dato il via libera all'opera.

Polemiche

Non sono mancate le polemiche. Il presidente Nicola Franco, impegnato in Campidoglio, è arrivato in consiglio solo in tarda mattinata. Intervenuto durante il dibattito, ha rivelato un retroscena. Il 23 maggio, in occasione della firma di un protocollo d’intesa fra Municipio Roma VI delle Torri, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Roma e dell’Associazione L.I.L.A., il minisindaco aveva avuto modo di apprendere di questo progetto dall’ex assessora all’ambiente della giunta Raggi, Paola Muraro, lì presente in rappresentanza dell’ordine degli agronomi. Muraro, infatti, assiste l’Agricola Salone come tecnica per l’impianto a biomasse. “Mi ha detto che stavano per presentare il progetto – ha detto Franco – e che iera diverso rispetto a quello del 2019”. Tra l’altro, a quanto risulta, si starebbe già pensando ad eventuali opere a compensazione, come un'isola ecologica da realizzare in zona.

Dopo questa rivelazione gli animi si sono scaldati in aula e i toni si sono accesi. Le opposizioni hanno accusato Franco di aver taciuto sul progetto, nonostante sapesse che stava per arrivare il via libera all’opera. Poi, al momento del voto, è tornata la calma. “Per il bene del territorio speriamo si riescano a trovare delle formule per rivedere il progetto” ha detto Compagnone del Pd il quale, quando gli animi si sono scaldati, è stato tra i primi a cercare di far abbassare i toni. "Questo progetto sembra anteporre il profitto aziendale al benessere e alla salute dei cittadini. È nostro dovere evidenziare le criticità di questa iniziativa e mobilitare l'opinione pubblica per fermare un progetto che rappresenta una minaccia reale e concreta per tutti noi. Numerosi studi scientifici dimostrano infatti che gli impianti di riciclo di biomasse possono avere gravi ripercussioni sulla qualità dell'aria" hanno scritto in una nota il consigliere M5S in assemblea capitolina Daniele Diaco e le consigliere M5S in Municipio VI Francesca Filipponi e Laura Arnetoli.

Comitati

In aula erano presenti decine di cittadini e rappresentanti di comitati. “Siamo sul piede di guerra” hanno detto a fine consiglio. Come già raccontato nei giorni scorsi, stanno preparando ricorsi al Tar non solo per mettere in evidenza eventuali criticità a livello ambientale. L’obiettivo è quello di battere sul problema della viabilità lungo la via Prenestina che, secondo i residenti, verrebbe invasa dai camion in transito da e per l’impianto.