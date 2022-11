I polifunzionali sono realtà: la consegna al municipio VI. Ora i bandi per la gestione

Finalmente. Sì, è questa la parola giusta da usare: dopo sei anni di stallo, i polifunzionali sono stati consegnati al Municipio VI che – già a partire dai prossimi mesi – dovrà predisporre un bando perché vengano messi a disposizione dei cittadini. “Oggi finisce una battaglia iniziata nel 2010, sono soddisfatta”, è il commento che Doriana Mastropietro, presidente del Consorzio Acru ha lasciato a RomaToday. L'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia ha consegnato le strutture al Municipio. Con lui, l'assessora comunale Ornella Segnalini e la presidente dell’Aula Giulio Cesare Svetlana Celli. Con loro la giunta Franco di viale Cambellotti e i consiglieri municipali.

I lavori finiti nel 2016 e lo stallo amministrativo

I lavori di costruzione del polifunzionale di via Lascari, a Prato Fiorito, sono finiti nel 2016, da allora è rimasto chiuso tra l’indignazione e la rabbia del consorzio Acru che lo ha costruito a partire dal 2010. Da progetto, la struttura sarebbe stata messa a disposizione degli abitanti del quartiere una volta completata, in una zona dove non sono presenti altri centri di aggregazione. Per anni, però, una serie di cavilli burocratici ha paralizzato l’iter di consegna al patrimonio municipale lasciando, di fatto, la struttura all’abbandono con il rischio che venisse occupata. Stessa sorte per il polifunzionale di via Gagliano del Capo, nel quartiere Villa Verde. Anche in questo caso la struttura – ormai completata – è rimasta vuota e inutilizzata.

“Mi aspetto che il Municipio faccia un bando nel più breve tempo possibile e mi dia la possibilità di aprirlo ai cittadini per iniziare le attività in una delle strutture più belle del nostro territorio” ha aggiunto Doriana Mastropietro. E per il bando non bisognerà attendere molto come confermato dal minisindaco Nicola Franco al nostro giornale: “La cittadinanza aspetta da tanto tempo, il bando sarà pubblicato nei primi mesi del 2023”. Ad esultare anche il gruppo municipale del Partito democratico: “Dopo anni di battaglie, atti, comunicati, incontri sul territorio e manifestazioni, si raggiunge questo obiettivo importante. Da sempre siamo convinti che queste strutture debbano diventare poli aggregativi fondamentali per il territorio e la sua crescita. Monitoreremo, con attenzione e la solita collaborazione che in questi anni ci ha contraddistinto, la gestione e manutenzione di queste due opere”.

Gli assessori capitolini a Villa Verde

All’appuntamento di questa mattina in via Gagliano del Capo, a Villa Verde, l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia che ha lavorato alla consegna degli immobili: “Sin da subito, il nostro obiettivo è stato quello di riconsegnarli ai cittadini di un territorio dove maggiore è l’esigenza di luoghi di aggregazione e di servizi e oggi, finalmente, possiamo dare questa bellissima notizia. Ringrazio a questo proposito i Presidenti dei due consorzi Doriana Mastropietro e Benedetto Ruscito che sono stati in grado di auto organizzarsi e di realizzare opere importantissime per questi quartieri. Siamo certi che il Municipio riuscirà immediatamente a trasformare questi due spazi in luoghi pieni di opportunità e funzioni a disposizione dei cittadini”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle dell’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini: “La consegna di due centri polifunzionali è una ricchezza per i cittadini, soprattutto dopo anni di attesa e lungaggini burocratiche. L’assessore Veloccia è stato molto determinato nel portare avanti e a compimento questo lavoro con la massima collaborazione dell’assessorato ai Lavori pubblici. È un evento importante anche per il Municipio che potrà svolgere attività di integrazione, contribuendo a rendere il territorio sempre più vivace e attivo”.

All’appuntamento di consegna anche la presidente dell’Aula Giulio Cesare, Svetlana Celli che ha commentato: “Una buona amministrazione ha il compito e la responsabilità di risolvere i problemi e superare gli ostacoli, anche di carattere burocratico. Recuperiamo un ritardo incredibile e paradossale. Una vicenda che ho seguito personalmente nel corso del precedente mandato sollecitando a proposito anche la commissione Trasparenza. Sono davvero felice e soddisfatta per questo traguardo”.

Non è mancato al taglio del nastro, il consigliere comunale di Azione, Dario Nanni – già consigliere anche al Municipio VI – che ha commentato: “Dopo anni di battaglie e inutilizzo di due straordinarie infrastrutture della periferia romana finalmente oggi si mette la parola fine all’abbandono e al degrado in cui gli impianti versavano da tempo. Mi sono battuto a lungo al fianco dei cittadini, dei comitati e delle associazioni del territorio affinché i residenti di quelle zone potessero usufruire di due strutture pagate con soldi pubblici ma, purtroppo, negli anni precedenti le mie richieste erano rimaste inascoltate”.