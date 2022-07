Torri, il Comune consegna le aree verdi al municipio

Sarà il Municipio VI a gestire e manutenere le aree verdi con una dimensione inferiore ai 20mila metri quadri. Il decentramento amministrativo arriva anche alle Torri. La consegna formale è avvenuta nell’aula consiliare di viale Cambellotti. “Stiamo introducendo una vera politica di decentramento della gestione delle aree verdi sotto i 20 mila metri quadri, accompagnata dal trasferimento di competenze e risorse che riguarderà tutti i 15 municipi della Capitale” ha commentato Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente, all’Agricoltura e ai Rifiuti di Roma Capitale.

Sono 61 le aree verdi – comprese di parchi, giardini, aiuole e parcheggi – con una dimensione inferiore ai 20mila metri che il comune di Roma ha consegnato al municipio VI delle Torri. “Un’estensione complessiva di circa 362 mila metri quadri, con l’obiettivo di ottimizzare la cura e la manutenzione di prossimità del verde e delle aree ludiche nei territori” ha aggiunto Alfonsi. “Il decentramento costituisce uno strumento fondamentale per aumentare l'efficienza della cura del verde cittadino, consentendo così al dipartimento ambiente una più ampia capacità di programmazione e di intervento sui grandi parchi urbani, le ville storiche, le aree verdi, i giardini di grande estensione e l’immenso patrimonio delle alberature della città” ha concluso l’assessora all’ambiente.

All’appuntamento anche Andrea Catarci assessore al Decentramento, Partecipazione e Città dei 15 minuti: “Va avanti speditamente il piano di decentramento amministrativo con il quale l’amministrazione, a partire dalla delibera di giunta dello scorso dicembre, ha voluto dare impulso alla gestione di prossimità delle aree verdi”. In viale Cambellotti Tobia Zevi, assessore al Patrimonio di Roma Capitale e Nicola Franco, presidente del municipio VI delle Torri. “Un atto importante che ci permetterà muoverci in piena autonomia per la manutenzione delle aree verdi. È il primo passo verso il decentramento Amministrativo che porterà finalmente ogni municipio ad avere più poteri, più funzioni e più risorse in autonomia” ha commentato il minisindaco.