VI Municipio, ad inizio luglio arriveranno tre nuove commissioni speciali

Il VI Municipio come la Regione Lazio. L’unico parlamentino a maggioranza di centrodestra di Roma ha deciso di “copiare” la Pisana, istituendo tre nuove commissioni speciali, due delle quali identiche a quelle già varate dal consiglio regionale. Si tratta delle commissioni “Expo 2030” e “Giubileo 2025”, alle quali verrà affiancata la commissione “Pnrr”. Inoltre, entro il 4 luglio si eleggeranno i nuovi membri della commissione pari opportunità.

Nuove nomine

Ogni commissione sarà composta da cinque membri, tre della maggioranza e due delle opposizioni. Le commissioni speciali, ovviamente, avranno una durata limitata nel tempo. Comunque, facendo riferimento a quanto fatto in Regione Lazio, chi farà parte delle commissioni “Expo 2030” e “Giubileo 2025” dovrà svolgere un lavoro soprattutto di monitoraggio e verifica degli interventi previsti. Stesso obiettivo anche per la commissione “Pnrr”.

Opposizioni in rivolta

Valter Mastrangeli, capogruppo in Municipio della lista Calenda sindaco, è molto critico in merito a questi provvedimenti. Il problema, secondo il consigliere, è che nessuna presidenza verrà data alle opposizioni: “Penso sia giusto che le proposte per migliorare il territorio partano dalle periferie e non il contrario – afferma Mastrangeli a RomaToday – arriveranno tantissimi fondi e credo che queste commissioni possano servire a monitorare quello che si vorrà fare. Mi aspettavo, però, che almeno una delle tre commissioni venisse data alle opposizioni. Penso, ad esempio, a quelle sul Pnrr o il Giubileo. Avere un presidente di centrosinistra aiuterebbe anche nel dialogo con il Comune. Del resto, la presidenza della commissione Giubileo di Roma Capitale è stata data a Dario Nanni, che è all’opposizione”.

Bocciata una delibera analoga

È contrario a questo provvedimento il capogruppo del Pd Fabrizio Compagnone: “Tempo fa era stata respinta una nostra delibera di iniziativa consiliare per istituire una sola commissione che si occupasse praticamente di tutti questi temi. Oggi ci troviamo una proposta, da parte della maggioranza, imbarazzante. Non si è mai verificata una cosa del genere: 3 commissioni speciali da 5 membri. Un’iniziativa che serve solo a spartire posti e incarichi per trovare un equilibrio che non si troverà mai. Fare un allargamento del genere crea un precedente. Siamo preoccupati perché l’ufficio commissioni, che svolge un lavoro egregio, potrebbe andare ancor di più in difficoltà”.