"Con i fondi del Giubileo colleghiamo la linea A alla linea C"

Otto nuove stazioni della metropolitana che possano collegare il Policlinico Tor Vergata e la Vela di Calatrava. È questo l’appello di Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri, affinché si utilizzino i fondi del PNRR e del Giubileo per realizzare le nuove infrastrutture utili ai cittadini del quadrante est di Roma. “La missione da compiere è quella di far diventare l'Università di Tor Vergata il motore primario dello sviluppo del territorio che la ospita e la circonda nel quale come Città Metropolitana di Roma vivono e lavorano più di mezzo milione di persone” ha detto il minisindaco.

La proposta di Nicola Franco pone l’attenzione sul primo collegamento tra due linee metropolitane di penetrazione capace di realizzare una mobilità di TPL che si potrebbe definire ‘orizzontale’ tra quartieri popolosi, tra la Via Tuscolana e la Via Casilina. “Almeno 8 le nuove stazioni metro necessarie a servizio del Policlinico di Tor Vergata di tutte le Facoltà universitarie ed anche della Vela. Importantissimo rammentare a tutti che nei pressi della Stazione di Torre Maura in via Walter Tobagi furono già realizzate da Metro c (e sono ancora lì sotto) le canne sotterranee di andata e ritorno di un tracciato di "sfioccamento" della metropolitana che dalla nuova stazione da realizzare di Torre Angela colleghi al PTV ed attraversando il Campus potrebbe innestarsi con la Metro A” ha commentato il minisindaco di Tor Bella Monaca.

Dalla periferia est della Capitale era già arrivato l’invito a costruire, proprio nella zona adiacente la vela di Calatrava, il nuovo stadio della Roma. “Non vedo l’ora di essere ascoltato dal futuro nuovo Ministro su questo argomento vitale per il territorio affinché finalmente vengano stanziati fondi sufficienti per realizzare le nostre speranze, il nostro modello di città” ha detto Nicola Franco che – come unico presidente di centrodestra a Roma – avrà un interlocutore al governo dello stesso colore politico. Ha concluso: “Giubileo 2025, Expo 2030, Giubileo 2033 insieme al PNRR sono una occasione irripetibile per cambiare realmente la qualità della vita delle future generazioni di cittadini ed il destino di una delle Università potenzialmente più grandi del Paese. Basterebbe ragionare in modo sistemico e strategico senza pregiudizi ideologici e nella più ampia collaborazione possibile tra le forze sociali della Città”.