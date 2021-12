Tor Bella Monaca, insulti al circolo Pd. Vittima anche la consigliera Battistoni

“Ora accusi tutti coloro che hanno incarichi di governo in municipio di essere incompetenti ma quella sei tu e quella mignot****a di tua figlia, altezzosa quanto te”. È questo il tenore della lettera anonima recapitata al circolo del Partito democratico di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Destinataria della missiva è Doriana Mastropietro, attuale presidente del consorzio di Prato Fiorito e in passato consigliera di viale Cambellotti tra gli anni 1998 e 2006. Con le ultime elezioni amministrative è stata eletta Fabiana Battistoni che – per l’autore della lettera – paga lo scotto di essere figlia di Mastropietro. Tanta la solidarietà che le donne del Pd hanno avuto dal partito, dalla gente comune e dalle opposizioni. Intanto si cerca di capire chi possa essere l’autore: “Qualche idea c’è, speriamo che si palesi da solo” si vocifera nel partito.

“In questa lettera, indirizzata a mia madre sono contenute parole misogine e di una gravità inaudita verso di lei e verso di me, oltre che ad altre iscritte della sezione. Si fa riferimento ad accuse infondate che mi feriscono profondamente, come donna e come giovane da sempre impegnata con il Partito democratico e da poco rappresentante eletta in consiglio municipale” ha spiegato Battistoni. “Appellativi come “zoc**la” (e sinonimi vari, ndr), “affarista”, offendono me e tutta la comunità delle donne democratiche” ha aggiunto Battistoni che, intanto, ha sporto denuncia. E poi si è rivolta direttamente all’autore: “Palesati, non ci basta sapere da come scrivi che sei molto vicino alla passata amministrazione Scipioni, che purtroppo ha fatto molti danni per il nostro municipio, ma vogliamo sapere anche qual è la nuova casa che ti ha accolto a braccia aperte”.

Alla consigliera Pd e alle altre donne menzionata nella lunga lettera dove si menzionano riferimenti all’amministrazione Scipioni, è giunta la solidarietà da parte di tanti. “Esprimiamo solidarietà alla consigliera Battistoni e alle altre donne impegnate nel quartiere” è il commento della Cigl Rieti Roma Est Valle dell’Aniene. “Solidarietà e sostegno alla consigliera Battistoni e alle amiche Mastropietro, Campagna e Movizzo” ha scritto il gruppo consiliare del Pd in Sesto. Solidarietà anche dal partito Fratelli d’Italia e dal gruppo Lega.