"Giornata della Legalità": chiusure stradali e divieti di sosta nel VI municipio. Tutte le informazioni

Il 24 maggio 2023 in occasione degli eventi correlati alla “Giornata della Legalità” la mobilità nel municipio VI subirà diverse interruzioni causando possibili disagi ai residenti.

Infatti per i cittadini sarà vietato il transito e la sosta in via Bruno Cirino, da Via Domenico Parassachi fino a fondo strada e in via Fernado Conti da via Tor Bella Monaca fino a via Natale Balbiani.

Le chiusure stradali saranno rese visibili dalla segnaletica stradale e dureranno dalla mezzanotte di mercoledì fino alla fine degli eventi.