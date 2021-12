Municipio VI: 500 biglietti gratis per il circo. Il regalo di Natale alle realtà sociali del territorio

500 biglietti gratis per lo spettacolo dell’Imperial Royal Circus a Torre Maura. A beneficiare del dono offerto dal Municipio VI saranno le realtà sociali del territorio. “Vogliamo portare un momento di allegria e spensieratezza nei cuori e negli animi dei nostri ragazzi” ha spiegato Nicola Franco, minisindaco alle Torri.

Gli spettacoli che avranno protagonisti giocolieri, trapezisti e claown, vedranno anche la partecipazione di animali dal fascino esotico. “Addestrati con il metodo in dolcezza non sono previsti esercizi che potrebbero forzare la loro natura” hanno spiegato dal circo promuovendo l’iniziativa. “Ringrazio Elder dell’Acqua promotore dell’associazione “Un sorriso per tutti” perché in questo momento è fondamentale regalare due ore di sorrisi e spensieratezza – ha spiegato Maria Leccese, consigliera di Fratelli d’Italia al Sesto – Hanno deciso di adottare un programma con associazioni locali e nazionali usufruendo di volta in volta di diverse proposte in collaborazione con le stesse”.

“È un’iniziativa promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali, Romano Amato, e dal Presidente della Commissione Consiliare, Barbara Del Bello, che vuole portare un momento di allegria e spensieratezza nei cuori e negli animi dei nostri ragazzi” ha concluso Nicola Franco.