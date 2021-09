Chi è Claudio Matteoda, candidato presidente al Municipio VI con ‘Il popolo della famiglia’

Claudio Matteoda è nato ad Asmara nel 1961. Sposato con cinque figli. Consegue il diploma di geometra conseguito nel 1978 e inizia a lavorare come geometra-topografo e responsabile di cantiere presso ditte operanti nei campi delle costruzioni stradali e delle perforazioni orizzontali, in Libia ed in Italia.

Dal 1986 ad oggi pilota presso la società Alitalia, attualmente è comandante di Boeing 777.