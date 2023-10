Inaugurati i nuovi locali di Ohana, l'asilo per i piccoli del VI municipio

Un nuovo centro per l’infanzia che rappresenterà un sostegno concreto alle famiglie che non riescono, o non possono, accedere agli asili nido comunali per i più svariati motivi. Giovedì 5 ottobre è stata inaugurata la nuova sede del centro diurno per minori “Ohana”, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia di San Bernardino da Siena, in Via Corot 20 a Tor Bella Monaca. Si tratta di un’iniziativa interculturale promossa dalla Caritas diocesana per bambini da 6 mesi ai 3 anni e per le famiglie più fragili del territorio.

Il centro

I locali parrocchiali destinati all’asilo sono stati completamente ristrutturati in collaborazione con la Fondazione Protettorato di San Giuseppe. Ospitato fino a luglio 2023 dalla Parrocchia di Santa Maria Causa Nostrae Letitiae, sita a Villaggio Breda, il centro Ohana è nato nel gennaio 2019 grazie al progetto della Caritas diocesana “Un nido per tutti” e al finanziamento ricevuto dall’8xmille della CEI. Da allora, sono circa 85 i piccoli presi in cura dall’asilo. Nei nuovi spazi di via Corto, oltre al sostegno educativo per i bambini, si è voluto pensare anche a quelle famiglie prive di una rete di supporto sociale. Genitori fragili, quindi, che il centro cercherà di aiutare e risollevarsi dalla loro situazione di instabilità e reinserirsi nel tessuto sociale.

L’inaugurazione

Tantissime le persone presenti all’inaugurazione. Ai saluti del vescovo Benoni Ambarus, delegato per la Carità, del direttore della Caritas di Roma Giustino Trincia e dell’assessore alle politiche sociali del VI municipio Romano Amato, è seguito il simbolico “taglio del nastro” da parte di Elda Melaragno, presidente della Fondazione Protettorato di San Giuseppe, che ha sostenuto finanziariamente gli interventi di riqualificazione dei locali. Infine, la messa a dimora di un piccolo albero di ulivo nel giardino del cortile e la benedizione del centro diurno insieme al vescovo di settore Riccardo Lamba. “Sono molto contento che, dopo un lungo cammino, siamo riusciti a inaugurare questo centro per accogliere bambini che vengono da diverse parti del mondo – le sue parole -. È il segno della vita e dell’accoglienza che la Chiesa vuole offrire ovunque essa si trovi. Le diverse nazionalità dei bambini rappresentano anche una possibilità per la parrocchia di San Bernardino di aprirsi a un discorso interculturale”.

In chiusura, il direttore di Caritas Roma Giustino Trincia ha sottolineato l’importanza per la Chiesa diocesana di essere riusciti a offrire questo servizio in una periferia romana: “Come Caritas diocesana, dobbiamo cercare di essere sempre più presenti nelle realtà periferiche per valorizzare le grandi potenzialità che ci sono. In tal senso, diventa fondamentale l’impegno comune, come nel caso di questo progetto, da parte della comunità ecclesiale e della società civile”.