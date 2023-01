Un nuovo centro di raccolta mobile alle Torri

Un nuovo centro di raccolta mobile per i rifiuti ingombranti al municipio VI. La postazione, in largo Boltri a Tor Bella Monaca, sarà attiva per tre mesi. “L’obiettivo è renderla fissa e soprattutto replicare l’esperimento anche in altri quartieri del territorio” ha commentato Nicola Franco, presidente del municipio Roma VI delle Torri.

L’esperimento delle isole ecologiche mobili

Lo scorso mese di dicembre, sono state installate due postazioni mobili per la raccolta dei rifiuti ingombranti sul territorio del municipio di viale Cambellotti. La prima isola ecologica è stata posizionata in via del Fuoco sacro, nell’area parcheggio tra via Aspertini e via di Tor Bella Monaca nell’omonimo quartiere; la seconda – invece – in via del Casale Cerroncino, a Nuova Ponte di Nona dove dovrebbe sorgere l’isola ecologica fissa ma i lavori comunali procedono a rilento. Intanto, a Nuova Ponte di Nona e in altri quartieri della periferia capitale, le discariche a cielo aperto e lo sversamento incontrastato di rifiuti sono diventati ormai una consuetudine. Dopo l’esperimento dei due centri di raccolta mobili, prorogati fino al 14 gennaio, seppure carenti di alcune specifiche – come la raccolta raee – il Municipio ha deciso di continuare la sperimentazione.

Il nuovo centro di raccolta mobile

A partire dal 16 gennaio, in largo Boltri – nel quartiere Tor Bella Monaca – è stata posizionata una nuova isola ecologica: un centro di raccolta mobile non solo di ingombranti ma anche di apparecchiature elettriche e elettroniche. “Per adesso, l’occupazione del suolo pubblico è stata concessa per una durata di tre mesi, con possibilità di rinnovo” ha spiegato il minisindaco Franco. Ha aggiunto: “L’obiettivo è quello di rendere permanente la postazione e di implementare il servizio anche in altri quartieri del municipio”. La postazione è attiva dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 7.00 fino al riempimento dei cassoni.