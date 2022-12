La Comunità di Sant'Egidio torna nella libreria di Tor Bella per l'ultima cena dell'anno 

“Ospiteremo i senza fissa dimora, gli anziani fragili e tutti coloro che non hanno un pasto l’ultima notte dell’anno”. A parlare è Alessandra Laterza, libraria di Tor Bella Monaca che ancora una volta accoglie nella sua libreria gli ospiti della Comunità di Sant’Egidio. “Ci serve tutto, chi vuole può portare pietanze calde e frutta secca” è l’appello solidale lanciato dalla periferia di Roma.

Tovaglia di carta di rossa, bicchieri e piatti di plastica – anch’essi rigorosamente rossi – tavoli e sedie sistemati tra gli scaffali dell’unica libreria di quartiere, dove l’odore della carta dei libri, per una notte, si mischia a quello delle lasagne e del polpettone, rigorosamente senza carne di maiale. È tutto (quasi) pronto per l’ultima notte dell’anno a Tor Bella Monaca. Per la terza volta, la libreria del quartiere apre le porte ai senza fissa dimora, agli anziani fragili e a chi vive il dramma della solitudine mostrando l’animo solidale che da anni caratterizza l’attività commerciale delle Torri. “Quest’anno gli spazi sono più ridotti – ha detto Alessandra Laterza – Nel 2018 abbiamo ospitato 90 persone, l’anno successivo 114. Adesso ne potremo ospitare 50. La Comunità di Sant’Egidio è il fulcro dell’iniziativa, noi mettiamo a disposizione i locali”.

Infine, dalla libreria di Tor Bella Monaca anche l’appello a sostenere l’iniziativa portando viveri. “Servono pietanze da servire: lasagna (sugo senza carne di maiale), polpettone (senza carne di maiale), lenticchie, frutta, torroni, pandori. Potete consegnare le pietanze cucinate alla libreria Le Torri, il 31 mattina, e per tutte le altre richieste anche nei giorni precedenti. Io conosco la generosità di Roma, vi dico grazie in anticipo” ha detto la libraria. Intanto, l’atmosfera a Tor Bella diventa più calda in attesa del cenone di Capodanno, solidale e generoso che anche questa volta aggiunge un posto a tavola.