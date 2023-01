Fili scoperti e muffa ovunque: case popolari di largo Mengaroni senza manutenzione

“Prima o poi qualcosa ci crollerà in testa. Abito qui da quarant’anni e ho visto fare i lavori una sola volta, agli inizi del duemila”. Ci sono rabbia e rassegnazione nelle parole di una delle inquiline delle palazzine popolari di largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, quartiere del municipio VI delle Torri a Roma est dove la manutenzione – dentro e fuori le case gestite dal comune – resta una chimera.

Gli inquilini si autotassano per le pulizie

Era l’ottobre dello scorso anno quando dall’R8 – così è denominato il comprensorio delle palazzine tra largo Mengaroni e viale Paolo Ferdinando Quaglia – è arrivato un altro grido di aiuto. Le folate di vento hanno scoperchiato la guaina collocata sui terrazzi, scaraventandola sugli aeratori dei bagni. “Temiamo infiltrazioni e altri danni agli appartamenti” avevano detto gli inquilini che avevano poi recuperato la guaina sui balconi. Chi vive all’R8 già da tempo ricorre al ‘fai da te’ per sistemare le parti comuni delle palazzine. “Ogni mese ci autotassiamo e provvediamo alla pulizia delle scale due volte a settimana – hanno spiegato – ma questo non è giusto, non dovremmo essere noi a farlo”.

Infiltrazioni, muffa e buche

Intanto, senza interventi di manutenzione, più volte richiesti, e senza la sistemazione dei terrazzi – ormai danneggiati dalle folate di vento - anche le infiltrazioni d’acqua in seguito alle piogge aumentano. Nelle case degli abitanti del comprensorio è comparsa la muffa alle pareti, sia negli appartamenti ai piani alti che in quelli ai piani intermedi. E nonostante da qualche giorno si siano registrati interventi di raccolta foglie nei viali del comprensorio, la situazione resta critica. “Ci sono dei fossi che con il maltempo si riempiono d’acqua e evitarli diventa impossibile, non di rado qualcuno cade” hanno aggiunto. E la manutenzione latita anche nei garage dove le tubature sono ormai deteriorate e “non più sicure” hanno commentato ancora.

Di notte cala la pressione dell’acqua

E come se tutto questo non bastasse, gli inquilini di largo Mangaroni sono costretti a vivere anche un altro disagio. “Nelle ore notturne la pressione dell’acqua viene notevolmente abbassata, questo impedisce il funzionamento di lavatrici, lavastoviglie e anche la possibilità di farsi una doccia. Abbiamo chiesto spiegazioni ma non ne abbiamo ricevute” hanno detto. E negli ultimi giorni anche la spazzatura ha preso il sopravvento con mini discariche dislocate in vari punti del comprensorio. Per chi vive in periferia la conclusione resta sempre la stessa: “Siamo considerati cittadini di serie B, nonostante paghiamo le tasse”.