VI municipio, la casa strappata alla criminalità diventa un rifugio per le donne

Da luogo gestito dalla criminalità a rifugio per le donne vittime di violenza. È stato firmato il protocollo d’intesa fra il Municipio Roma VI delle Torri e il dipartimento pari opportunità di Roma Capitale per la nascita della prima “Casa Rifugio” del territorio, per la protezione di donne con figli vittime di violenza.

Casa rifugio nel VI municipio

La casa rifugio, il cui indirizzo ovviamente rimane top secret, verrà realizzata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La firma del protocollo è la fine di un lungo percorso che, come ha sottolineato anche l’assessora alle politiche sociali del sesto, è stato avviato durante la precedente consiliatura targata Movimento 5 Stelle. In quell’appartamento, un tempo simbolo di illegalità, troveranno protezione quelle donne costrette a scappare dai loro aguzzini.

L’idea della realizzazione di una casa destinata alle donne nasce nel 2018 dopo la confisca di un immobile alla mafia, individuato nel 2019 dal Municipio VI come possibile sede del rifugio. Nel 2020 era stato presentato il progetto e nel 2021 la determinazione con indizione della gara. “Un progetto iniziato dalla precedente amministrazione Cinque Stelle, è corretto ricordarlo, che abbiamo deciso di proseguire per portarlo a compimento” ha sottolineato Chiara del Guerra.

“Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia di tutti coloro che ci hanno lavorato – ha dichiarato il presidente Nicola Franco – un progetto partito dalla precedente amministrazione, portato avanti dall’attuale maggioranza di governo attraverso il contributo delle commissioni pari opportunità e sociale, dell’assessorato alle Pari Opportunità, della direzione socio educativa e tecnica. Quando si lavora per un comune obiettivo grandi sono i risultati”.