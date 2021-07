Capolinea da incubo a Tor Bella Monaca. Sole o pioggia non c'è scampo per gli utenti

Il trasferimento del capolinea del bus 20 da viale Cambellotti (Tor Bella Monaca) alla stazione metro C Grotte Celoni è fermo al palo. Intanto gli utenti del servizio di trasporto pubblico sono costretti ad attendere il bus sotto il sole cocente e sotto la pioggia poiché la fermata è sprovvista di pensiline e panchine. La linea, ricordiamo, collega il quartiere di periferia alla stazione della metro A Anagnina, passando per l’ospedale Tor Vergata: ad usufruirne, pertanto, anche anziani diretti al policlinico.

A novembre dello scorso anno, durante il consiglio municipale, è stata approvata all’unanimità una risoluzione per trasferire il capolinea da viale Cambellotti a Grotte Celoni. La votazione è giunta a seguito di una richiesta dei lavoratori Atac che indicavano proprio nella stazione metro Grotte Celoni un nuovo possibile capolinea poiché ritenuto pericoloso l’attuale. “Il capolinea occupa una delle due corsie della carreggiata ad alto scorrimento in prossimità di una inversione di marcia con evidenti ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza stradale. Inoltre, l'attestamento della suddetta linea ad oggi si presenta isolato, pericoloso ed oggetto di numerose segnalazioni per aggressioni verbali e fisiche al personale” si leggeva in una lettera inviata dai rappresentanti RLS al Municipio a ridosso della votazione.

Il trasferimento del capolinea, a distanza di otto mesi è ancora fermo al palo. Intanto, in viale Cambellotti è stata installata una nuova palina (sulla precedente non era riportato nemmeno il tragitto della line) ma mancano la pensilina, per consentire agli utenti di ripararsi dalle intemperie, e una panchina utile per le attese lunghe, soprattutto per gli anziani quando gli autobus non sono allo stallo.