Dopo lo sgombero il Municipio entra in possessore dell'area: lo spazio per il parkour diventerà realtà

Il terreno dove verrà realizzata l’area destinata al parkour è stato ufficialmente consegnato al VI Municipio. Questo vuol dire che, a breve, si potranno effettivamente realizzare i lavori. Soprattutto, sarà possibile recintare uno spazio che, per anni, è stato regolarmente occupato. Sono terminate le operazioni di pulizia e bonifica dell’area compresa tra via Aspertini, via Zarrelli e via di Tor Bella Monaca dove, in futuro, sorgerà un parco dedicato alla disciplina sportiva nata in Francia. Un momento importante che dovrebbe porre fine ad una situazione di degrado divenuta insostenibile per tutti gli abitanti del quadrante.

Pulizia

Ama con i propri operai ha completato le operazioni di pulizia dell’area. Al termine di questi interventi, è stato ufficialmente consegnato il terreno al Municipio mentre il resto dell’area al dipartimento tutela ambiente. “Considerato che l'area presenta una fitta vegetazione spontanea la consegna è avvenuta facendo mettere a verbale che dopo lo sfalcio, qualora fosse necessario, Ama interverrà di nuovo” ha precisato, in una nota, l’assessora municipale ai Lavori pubblici Chiara Del Guerra. In seguito, “la particella di competenza municipale verrà consegnata alla ditta che potrà improntare il cantiere, iniziando dalla recinzione fondamentale per evitare che nasca un nuovo insediamento abusivo”. Una preoccupazione naturale, vista la storia degli ultimi anni. i lavori, però, non partiranno subito. “Era importante soprattutto recintare l’area – precisa, a RomaToday, Chiara Del Guerra – ora bisognerà procedere con un ulteriore sfalcio dell’erba per rimuovere la spazzatura”.

Il progetto

Il progetto, predisposto dalla precedente amministrazione, prevede un terreno dedicato alle attività sportive, al parkour ma anche ad un percorso sterrato. Il parkour è una disciplina nata in Francia nel 1980 e che insegna ad andare da un punto “a” ad un “b” superando, con agilità e stile, tutti gli ostacoli presenti. Questa disciplina è divenuta famosa grazie a diversi video su youtube, divenuti virali, e ai film d’azione dove non mancano mai delle scene di inseguimento in stile acrobatico.

Sgomberi

A fine aprile di quest’anno c’era stato l’ennesimo intervento di sgombero dell’area. Dal 2015, come ricordato anche dal presidente del VI Municipio, Nicola Franco, nell’area vicina al liceo Amaldi avveniva, in pratica, uno sgombero all’anno. Circa quaranta persone si erano addirittura trasferite nell’area, realizzando baracche di fortuna e scatenando le proteste dei cittadini della zona. Dopo lo sgombero era necessario procedere con la bonifica effettuata poi da operatori di Ama.