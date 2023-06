Giardinetti, bonificato il fosso di Massa Calciana per prevenire gli incendi estivi

Se piove troppo si allaga creando problemi a tutto il quartiere. I canneti, la spazzatura e le erbacce diventano, d’estate, terreno fertile per gli incendi. Il fosso di Massa Calciana a Giardinetti, che dai Castelli Romani arriva sino alla borgata Casilina passando per Tor Vergata e Torrenova, rappresenta da sempre una criticità del quartiere. Lì, periodicamente, si accumulano detriti ed immondizia proprio sotto il “ponticello di Carcaricola”. Per questo, anche un “normale” intervento di pulizia diventa, di fatto, un qualcosa di rilevante.

Pulizia

Il fosso, nella giornata di giovedì 8 giugno, è stato bonificato e ripulito. “Dopo tante sollecitazioni e infinte richieste, finalmente siamo riusciti a far bonificare il fosso di Massa Calciana nel quartiere Giardinetti” ha fatto sapere, in una nota, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco. Nello specifico, sono stati rimossi dagli argini rifiuti e canneti, questi ultimi divenuti molto pericolosi con l’avvicinarsi del periodo degli incendi.

“Grazie a questo intervento – ha continuato Franco - l’area è stata messa in sicurezza da eventuali future criticità. Vedere finalmente dall’altra parte della carreggiata sembra quasi surreale”. Per i cittadini romani e, in particolare, quelli di certi quartieri, la “normalità” è diventata l’eccezione.

L’intervento

L’intervento di bonifica e pulizia è stato realizzato dai tecnici del Simu, intervenuti sul posto. Per il presidente Franco è stato un momento importante visto che questo lavoro era stato richiesto circa un anno e otto mesi fa, praticamente all’indomani dell’insediamento della maggioranza di centrodestra.

Allagamenti

Il fosso non è pericoloso solo per gli incendi o perché lì si accumulano rifiuti o detriti di ogni tipo. quando piove ed il fosso è ostruito, l’acqua esonda andando ad allagare case e cortili limitrofi. Tocca spesso ai cittadini rimboccarsi le maniche per ripulire.