Il municipio VI diventa custode del ‘bollino blu’ e avvia pratiche di gentilezza

Il municipio VI diventa custode del ‘bollino blu’ per garantire, presso le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa, l’adozione di pratiche di gentilezza nei casi in cui i clienti del negozio siano accompagnati da persone con lo spettro autistico. L’iniziativa della commissione politiche sociali di viale Cambellotti in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Del Bello: “Sarà il primo municipio su Roma, speriamo che il progetto venga replicato in altre zone della città”.

La panchina blu di Torrenova

Due anni fa, l’associazione Rosso bebè, presieduta da Katia Piemontese, aveva promosso la tinteggiatura in blu di una panchina in largo San Gaudenzio, a Torrenova. Lei, mamma di un bambino con lo spettro autistico, allora come oggi, ha l’obiettivo di sensibilizzare quanti ancora non conoscono le dinamiche di una famiglia che convive con l’autismo. Già in quella occasione, a Roma Today, aveva anticipato il progetto di lanciare l’iniziativa: affiggere un bollino blu sulle vetrine dei negozi che aderiscono all’iniziativa. L’esercente, attraverso l’adesione, accetta di praticare all’interno del negozio, pratiche di gentilezza in presenza di una persona con lo spettro autistico: dare la precedenza se in fila, chiedere se necessita di assistenza. L’obiettivo? “Includere i ragazzi in maniera concreta” aveva spiegato.

Il bollino nei negozi delle Torri

Nelle scorse settimane, oltre all’associazione ‘Rosso Bebè’, la commissione politiche sociali di viale Cambellotti ha ospitato il tema, valutando la proposta dell’ideatrice Mariana Bernardinetti. Venerdì, la risoluzione per impegnare il municipio a diventare custode del ‘bollino blu’, ad occuparsi quindi delle pratiche che regolano l’attivazione del progetto, sarà votata in commissione politiche sociali. “Il Municipio diventa il ponte con le realtà commerciali che intendono aderire all’iniziativa – ha spiegato Del Bello, annunciando che il provvedimento verrà poi votato in giunta – Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa, l’autismo non ci ha mai lasciato indifferenti”. Sul bollino blu anche Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega: “Portiamo avanti questo progetto dal 2021, il tema dell'autismo lo sentiamo particolarmente e non lasceremo sole le famiglie, per un municipio sempre più inclusivo”.