Tor Bella Monaca: la biblioteca di via Merlini arriva in aula Giulio Cesare

Il consiglio comunale ha deciso: la costruzione della biblioteca di via Merlini verrà ultimata e la struttura sarà inserita nel ‘Sistema delle biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma’. A esprimere soddisfazione è Dario Nanni, consigliere della Lista Civica Calenda e membro della commissione cultura che ha presentato la mozione.

La struttura, costruita nelle adiacenze della scuola elementare dell’I.C. “Via Acquaroni” a Tor Bella Monaca nei primi anni ’80, è stata progressivamente lasciata all’abbandono nonostante sia rientrata per un periodo all’interno del progetto “Urban” e poi presa in carico dal Dipartimento Periferie. Con la precedente giunta municipale – targata Movimento Cinque Stelle – era stato ottenuto un finanziamento pari a 400mila euro con l’intervento dell’allora assessore alla cultura di viale Cambellotti, Alessandro Marco Gisonda. Il progetto presentato dall’amministrazione municipale prevedeva solo la ristrutturazione dell’immobile della biblioteca ma il Genio Civile ha ritenuto necessario considerare anche la piccola struttura adiacente, la ex casa del custode. Intanto l’importo, tarato anche su eventuali imprevisti e ulteriori costi, ha raggiunto la cifra di 850mila euro. Ciononostante, non è mai partita la cantierizzazione della struttura che – di fatto – è ancora uno scheletro di cemento.

“Ho voluto presentare questo atto d'indirizzo proprio per fare chiarezza e visti i ritardi cronici, proprio per accelerare la sua realizzazione” ha aggiunto Nanni. “Il voto unanime dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, dà la cifra di quanto sia importante realizzare una biblioteca a Tor Bella Monaca e nel municipio più giovane di Roma. Oltre a tutti i consiglieri che hanno votato favorevolmente, ringrazio la presidente della commissione cultura, Erica Battaglia che ha già convocato la una seduta per fare il punto sulle biblioteche di Roma e quindi anche su quella di Tor Bella Monaca” ha concluso Nanni.