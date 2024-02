Tor Bella Monaca, ripartiti i lavori infiniti alla biblioteca del quartiere

Doveva essere pronta a gennaio 2024 e, invece, da luglio dello scorso anno è come se il tempo si sia fermato. Ci sono delle gabbie di legno per le gettate di cemento ma nulla più. Siamo a Tor Bella Monaca, su via Francesco Merlini, dove dovrebbe sorgere una biblioteca. Condizionale d’obbligo perché se ne parla da tantissimi anni costellati, soprattutto, da promesse e da progetti sbandierati ma mai attuati. Di recente erano sorti nuovi problemi che riguardano la mancanza di personale tecnico in grado di mandare avanti il progetto. Ora i lavori sono ripartiti con la speranza che questa via veramente la volta buona.

La biblioteca

La struttura risale agli anni ’80, quando era stata costruita nelle adiacenze della scuola elementare dell’I.C. “via Acquaroni” a Tor Bella Monaca. Col tempo, però, lo scheletro dell’edificio è rimasto abbandonato e senza uno scopo. Nel 2020, la giunta del Movimento 5 Stelle aveva ottenuto un finanziamento di 400 mila euro per ristrutturare l’edificio e aprire una biblioteca. I lavori erano quindi partiti fino allo stop, a febbraio 2021, da parte del Genio civile. Le spese sono così aumentate, lievitando a 850 mila euro.

Arriviamo, quindi, a luglio 2022 con l’assemblea capitolino che concede il via libera al completamente dell’opera. Per vedere l’avvio dei lavori era stato necessario attendere giugno 2023. Il programma prevedeva la conclusione dei cantieri in 240 giorni, quindi entro gennaio 2024.

Lavori fermi

Nessun operaioo quasi ha invece lavorato alla biblioteca in questi mesi. A differenza del passato, però, i problemi sono completamente nuovi: mancano i tecnici municipali. Gli uffici non hanno sufficiente personale che, per forza di cose, deve essere utilizzato per le “priorità”. “È un problema cittadino – spiega, a RomaToday, Cristiano Bonelli, assessore al persone del VI Municipio - abbiamo già richiesto più volte un potenziamento. Tra pensionamenti e persone che non vogliono più lavorare per il Comune la situazione è drammatica”. Solo a viale Ciambellotti “manca circa il 30% del personale” necessario per far funzionare in un certo modo la macchina amministrativa. “Il paradosso è che, rispetto al passato, abbiamo le risorse economcihe ma non c’è il personale”.

Lavori ripartiti

Intanto i lavori sono ripartiti anche se nessuno vuole fissare date o obiettivi per la loro conclusione. “Da anni seguiamo questa vicenda e ci battiamo per la realizzazione di questo spazio pubblico – dichiarano, in una nota, Dario Nanni, consigliere comunale, e Valter Mastrangeli, consigliere del VI Municipio - necessario per il territorio del VI municipio e per i tanti ragazzi che presto potranno usufruirne. La ripresa dei lavori è un’ottima notizia ma ricordiamo che è importante, sin da adesso, cominciare ad organizzarne la gestione, attraverso il reperimento di risorse umane, materiali come libri ed arredi, e il miglioramento dei collegamenti con il resto della città”. Nanni e Mastrangeli confermano come i cantieri vadano a rilento per la mancanza di personale: “un limite importante per molti municipi perché continueremo a seguire questi lavori che, inevitabilmente, sono in ritardo”.