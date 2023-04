Un milione di euro per riqualificare l’antica chiesa di San Clemente

L’antica chiesa di San Clemente, lungo la via Casilina, nel quartiere Torrenova, sarà ristrutturata. L’edificio, la cui costruzione risale ai primi anni del ‘600, rientra nel progetto denominato ‘Caput mundi’. Per la sua riqualificazione è stato stanziato un importo pari a un milione di euro. “È importante che i luoghi di culto e i beni culturali vengano tutelati e messi a servizio della città” ha detto Dario Nanni consigliere comunale, a margine della commissione speciale sul prossimo Giubileo.

L’avvio del cantiere mai chiuso

È impossibile percorrere via Casilina, all’altezza di Torrenova, senza notare l’antica costruzione della Basilica di San Clemente e l’antico castello. Se quest’ultimo edificio è stato riqualificato anche grazie al progetto promosso da Casa Sant’Anna che in questi locali promuove corsi di avviamento professionale per chi vive fragilità economiche, la chiesa perpetua invece nell’abbandono. Lo dimostra, più di ogni cosa, il cartello posizionato nei pressi dell’ingresso che annuncia l’avvio dei lavori: è datato 2018 e indica la fine del cantiere in 180 giorni. La struttura, che negli anni passati è stata anche tra i luoghi del cuore del FAI, è stata costruita per volontà della famiglia Aldobrandini che agli inizi del ‘600 volle la trasformazione dell’antico casale. Con il passare degli anni, la Basilica San Clemente (dedicata al papa dell’epoca) ha continuato ad essere un luogo simbolo del territorio di Roma est.

Il finanziamento di Caput mundi

Il progetto di riqualificazione avviato nel 2018 ha reso possibile la messa in sicurezza dell’area e la sistemazione del tetto per un importo di 600 mila euro. In via Casilina però c’è ancora tanto da fare e lo stanziamento di un milione di euro servirà a riqualificare completamente la struttura. “Sarà mia cura seguire questo progetto affinché i lavori procedano spediti e si concludano in tempi brevi” ha concluso Nanni. Sarà, dunque, realizzato un restauro strutturale e degli apparati decorativi, verranno condotte indagini archeologiche del sottosuolo. Le attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento sono state affidate ad Invitalia, con il soggetto attuatore Soprintendenza Speciale di Roma Archeologica Belle Arti Paesaggio.