VI Municipio, 33 aree verdi in cerca di adozione

33 aree verdi in cerca di qualcuno che se ne prenda cura. Grazie al decentramento amministrativo del verde, il VI Municipio ha finalmente potuto pubblicare il bando per l’affidamento di parchi e giardini sotto i 20 mila metri quadrati, annunciato a fine giugno a RomaToday dall'assessore all'ambiente, Giovanni Raiola. Si tratta di spazi che potranno essere affidati a cittadini, organizzazioni di volontariato, cooperative, associazioni, comitati di quartieri, società private, enti privati o pubblici. L’importante è che, una volta presa in carico l’area, si svolgano tutte quelle attività utili per mantenerla aperta e, soprattutto, fruibile per i cittadini.

Aree verdi a bando

Come detto, sono in tutto 33 le aree verdi andate a bando e sono disseminata in tutto il territorio, da via Fosso dell’Osa a via di Torrenova, da via Siculiana a Corcolle passando per via di Castel Verde. Una grande occasione per Le Torri e per quelle realtà che, da tempo, avrebbero voluto prendersi cura della “cosa pubblica”.

Le aree in adozione nel VI municipio

Come richiedere l’adozione

Le richieste di adozione vanno consegnate, pena l’esclusione, a Roma Capitale, Municipio Roma VI delle Torri, all’ufficio protocollo di viale Cambellotti 11, in busta chiusa e sigillata ogni seconda quindicina di ogni mese. Chi otterrà in gestione l’area dovrà, in particolare, garantire “la conservazione e fruizione alla collettività delle aree verdi”, preservandole soprattutto dai vandali. Infatti, tra i diversi obblighi dell’”adottante” c’è quello della chiusura ed apertura dei parchi (dove sono presenti le reti di recinzione) e di “garantire una attività di vigilanza “attiva” sullo stato di conservazione del bene”.

Ad oggi sono circa 61 le aree verdi che il Comune di Roma ha consegnato in gestione al VI Municipio. Quello del decentramento amministrativo è un cavallo di battaglia del presidente Nicola Franco il quale, anche di recente, aveva esortato il Campidoglio ad accelerare con questo tipo di operazioni.