Tor Bella Monaca: sul ‘vialone’ arrivano gli autovelox mobili in attesa della strumentazione fissa

Su via di Tor Bella Monaca (Municipio VI) saranno posizionati gli autovelox per il controllo della velocità e in attesa della strumentazione fissa, postazioni mobili provvederanno ad accertare che i gli automobilisti rispettino i limiti imposti dai divieti su una delle strade con un tasso di incidentalità molto alto.

Già una direttiva della giunta Romanella del 22 gennaio dello scorso anno dava indicazioni per il posizionamento di autovelox su due strade del municipio sesto: via di Tor Bella Monaca (nell’omonimo quartiere) e via Noale a Ponte di Nona. Sono cinque gli incidenti mortali registrati sul ‘vialone’ tra il 2017 e il 2018 e due su via Noale nel solo 2017.

La proposta degli autovelox, a firma di Fulvio Romanelli assessore alla legalità della giunta Romanella, diventerà concreta nelle prossime settimane, intanto: “Il Comando generale preso atto dell’alta incidentalità di Via di Tor Bella Monaca e nelle more dell’istallazione di strumentazione fissa, ha disposto il posizionamento periodico della strumentazione mobile per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità” ha spiegato Romanelli. Tutta la città sarà interessata dal posizionamento di autovelox fissi grazie al decreto ‘Semplificazoni’ che ne prevede l’installazione. QUI I DETTAGLI