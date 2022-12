La fondazione Bulgari inaugura a Tor Bella Monaca la prima aula giardino di Roma

Cinque aule all’aperto, una parete con giochi montessoriani e uno spazio ludico per i bambini dell’infanzia. Benvenuti all’interno della prima aula giardino di Roma, inaugurata nella mattina di giovedì presso la scuola Melissa Bassi di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. All’appuntamento, oltre ai promotori dell’opera, la Fondazione Paolo Bulgari, anche gli assessori comunali Claudia Pratelli, Sabrina Alfonsi, il minisindaco delle Torri Nicola Franco, la dirigente scolastica Alessandra Scamardella e Carlo Cellamare, professore di Urbanistica all’università Sapienza di Roma.

La storia del progetto CRESCO

La Fondazione Paolo Bulgari è arrivata nella periferia est della città due anni fa. Da allora, quando il Municipio VI era governato dal Movimento Cinque Stelle e con l’ormai ex assessore alla Cultura, Alessandro Marco Gisonda, è stato avviato un dialogo con gli abitanti del quartiere Tor Bella Monaca. Una progettazione partecipata nell’ambito di ‘Cresco’ fatta di incontri, convegni, studio e ricerca – coordinati dal prof. Francesco Montillo supportato dall’associazione Cubo Libro - per arrivare a un programma condiviso che incidesse non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sociale nel tessuto del quartiere.

Oltre alla riqualificazione di largo Ferruccio Mengaroni, che partirà nei prossimi mesi, Fondazione Bulgari ha finanziato anche la costruzione della prima ‘aula giardino’ di Roma, con l’obiettivo di rendere più inclusivo l’istituto: un lavoro condotto insieme alla scuola che punta a rafforzare la didattica. A maggio di quest’anno, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stata posata la prima pietra che ha dato il via alla costruzione dell’opera disegnata da Marco Gissara e Maria Vallo, architetti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale de La Sapienza. Il giardino e la Biblioteca (già realizzata nell’ambito dello stesso progetto) saranno aperti al quartiere anche grazie a una iniziativa del Comune di Roma, denominata ‘Scuole aperte di pomeriggio’.

Sinergia tra finanziatori e istituzioni

A sottolineare la sinergia tra finanziatori, scuola e istituzioni è stato Paolo Bulgari: “Il risultato raggiunto oggi ci dice che, oltre che parlare di scuola, si può e si deve parlare con le scuole: un approccio fondato sull’attenzione alle esigenze e alle aspettative che queste esprimono può dare vita ad esperienze di collaborazione molto gratificanti, come quella che siamo qui a testimoniare. La Fondazione Paolo Bulgari continuerà a mettere al centro del proprio impegno scuola e comunità educanti, soprattutto nei territori dove queste, se adeguatamente sostenute, possono fare la differenza”.

La preside della scuola, Alessandra Scamardella, ha commentato: “Alla soddisfazione di vedere chiudersi un progetto che la scuola ha tanto desiderato e atteso si unisce la consapevolezza di aver messo in moto un percorso di rinnovamento che non è che all’inizio: la Melissa Bassi è oggi al centro di un processo virtuoso di arricchimento educativo di cui sono certa che, oltre che la comunità scolastica, potrà beneficiare tutto il quartiere di Tor Bella Monaca”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Claudia Pratelli, assessora alla Scuola del Comune di Roma: “Oggi questa scuola si mostra come modello di una relazione stretta tra la scuola, le famiglie, il terzo settore, il territorio: qui la scuola si fa città e la città si fa scuola. Roma Capitale sta lavorando con molta determinazione verso questa direzione: lo abbiamo fatto in questo primo anno con il programma Roma Scuola Aperta, che prevede la Mappa della città educante e le scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend e che vedremo realizzarsi anche qui, con la nuova Aula Giardino della Melissa Bassi aperta alla cittadinanza in orario extrascolastico grazie al finanziamento comunale.”