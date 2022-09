Cisl e Cgil nel mirino dei vandali, imbrattate le loro sedi: ‘Sindacati nazisti’ 

“Sindacati nazisti”, “Traditori del diritto e del popolo” e "Obbligo vax, stupro del diritto". Sono queste alcune delle scritte comparse sui muri della sede del sindacato Cgil di Tor Bella Monaca, sul territorio del Municipio VI delle Torri. “Adesso basta. Ancora un assalto fascista e vigliacco contro una nostra sede” hanno commentato i sindacalisti della Cgil Rieti Roma Est Valle dell'Aniene dalla loro pagina Facebook.

Un’amara sorpresa quella che ha accolto i sindacalisti di Roma est nella mattina di sabato. Durante la notte, ignoti hanno imbrattato la sede della Cgil di Tor Bella Monaca, in via di Tor Bella Monaca e la sede della Cisl, in via di Torrenova a Torre Angela. I vandali hanno utilizzato spray rosso sui muri, sull’insegna e sulle porte per scrivere frasi contro la Cgil e i tre Segretari Generali nazionali di Cgil, Cisl e Uil. “È l’ennesimo attacco vigliacco e fascista di un gruppo NoVax che da quasi un anno ha preso di mira le sedi territoriali replicando da nord a sud le stesse scritte, per il quale abbiamo sporto denuncia alle forze dell’ordine. Scritte deliranti che offendono la storia delle organizzazioni sindacali e l’impegno quotidiano delle compagne e dei compagni nella difesa dei diritti dentro i luoghi di lavoro e nel territorio” si legge in una nota del sindacato.

Ai sindacati, finiti nel mirino dei vandali, la solidarietà della politica cittadina. Svetlana Celli, presidente del consiglio comunale ha detto: “Solidarietà e vicinanza al mondo sindacale che svolge un ruolo fondamentale e prezioso sui territori, soprattutto in quelli di periferia dove è ancora più necessaria la presenza di presidi e riferimenti per i cittadini e i lavoratori. Nessun attacco o intimidazione fermerà l’azione di chi è impegnato quotidianamente per l’affermazione e la difesa dei diritti, in particolar modo in questa delicata e complessa fase storica. Dobbiamo reagire e rispondere restando uniti di fronte a questi gesti assurdi, ingiustificati e vergognosi”. "Nel condannare forme e contenuti del raid notturno si esprime solidarietà e vicinanza ai sindacati Cgil e Cisl, nella certezza che rafforzeranno i presidi democratici e la presenza sul territorio" é stato il commento dell'assessore al decentramento Andrea Catarci.

A commentare a Roma Today quanto accaduto anche Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali del Comune di Roma: “Ferma condanna, solidarietà alle compagne e ai compagni della Cgil. Nessuno spaventerà il prezioso lavoro che da anni fanno i compagni in un territorio come questo”. Ai nostri taccuini anche Fabrizio Compagnone, capogruppo del Pd al Municipio VI: “Purtroppo, ancora un attacco ad una sede democratica sul nostro territorio. Piena solidarietà alla Cgil, questi episodi evidenziano quanto in questo Municipio ci sia bisogno di più stato inteso come investimento totale per migliorare il tessuto socioeconomico territoriale”.

A condannare il gesto anche il minisindaco Nicola Franco: “Esprimiamo una forte condanna per quanto accaduto, unitamente a esprimere vicinanza ai sindacati CISL e CGIL, per senso di solidarietà nei riguardi di tutti” ha detto.