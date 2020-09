Tor Bella Monaca, arriva la spesa a domicilio per le famiglie meno abbienti

Acquisto e consegna della spesa per le famiglie meno abbienti costrette alla quarantena Covid. È questa l’iniziativa di Associazione 21 luglio che da quattro anni opera all’interno del quartiere Tor Bella Monaca e che già durante il lockdown ha supportato le famiglie in difficoltà attraverso la consegna del pacco bebè. L’obiettivo è “Non lasciare solo nessuno” hanno spiegato dall’associazione che ha il suo quartier generale presso il Polo ex Fienile di Tor Bella Monaca che gestisce insieme all’Università degli Studi Tor Vergata e l’associazione Psicanalisicontro.

Per richiedere il servizio, le famiglie dovranno contattare i numeri di telefoni messi a disposizione di Associazione 21 luglio e seguire le indicazioni che gli operatori forniranno loro. La spesa e il servizio sono completamente gratuiti. "Il nostro nuovo progetto, interamente autofinanziato, nasce dall'aver toccato con mano a Tor Bella Monaca il drammatico disagio vissuto da nuclei familiari in difficoltà economica e obbligati dalla quarantena Covid. Sotto questo profilo la latitanza dello Stato è assoluta e pertanto gravissima” ha commentato Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio.

“La nostra è, come sempre, una risposta concreta – ha aggiunto - Da una parte vuole offrire soluzioni immediate al problema; dall'altra vuole denunciare il dramma di famiglie, con bambini e anziani, costretti ad un isolamento che li fa precipitare in condizioni di povertà assoluta, escludendoli anche dalla condizione di acquistare generi di prima necessità”.