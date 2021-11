Tor Bella Monaca, ascensori guasti nelle case del Comune. Gli inquilini: "A noi solo promesse"

Ancora topi nelle cantine, ancora ascensori guasti, ancora inquilini in attesa di vedere realizzate le promesse fatte loro in campagna elettorale. A Tor Bella Monaca siamo alle solite: richieste di intervento che cadono nel vuoto e disagi continui per chi vive nella zona più periferica del quartiere, largo Brandizzi, una strada incastonata nelle più note via dei Cochi e via Castano, a ridosso di via dell’Archeologia. E tra gli abitanti delle due torri serpeggia la rabbia: “Promesse, promesse, a noi solo promesse senza fatti. Non crediamo più a nessuno” ha commentato al nostro giornale Massimo Musumeci che da decenni vive in queste palazzine del Comune.

Nell’estate dello scorso anno, in largo Brandizzi sono intervenuti i vigili del fuoco per valutare la stabilità di un appartamento al primo piano. Le infiltrazioni hanno ingrossato le mura e il pavimento ha iniziato a creare un ‘rigonfiamento’ verso il basso, sulle cantine. In casa vi abita una coppia di anziani. “Stiamo ancora aspettando che qualcuno faccia qualcosa” hanno detto gli inquilini della torre al civico 5 che nei mesi successivi hanno protestato in Municipio per chiedere il riconoscimento dei loro diritti, vivere con dignità.

Gli ultimi interventi di manutenzione alla torre di largo Brandizzi sono avvenuti ad ottobre, quando è stata sostituita la pulsantiera dell’ascensore ma di riparare il montacarichi – nello stesso stabile - ancora non se ne parla: è rotto da otto mesi. “Sono palazzine alte 14 piani – hanno aggiunto ancora gli abitanti – Non è accettabile che funzioni solo l’ascensore piccolo. Siamo in fila davanti alle porte come si fa con gli autobus. È assurdo”. A largo Brandizzi non mancano neppure i topi. “Ci fanno compagnia, sono una presenza fissa nelle cantine e nelle trombe delle scale” hanno concluso. Intanto, nonostante siano cambiati i colori partitici, per ora, la ‘musica’ a Tor Bella Monaca è rimasta la stessa.